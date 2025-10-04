¡ÚµþÅÔ12R¡ÛÉðËvsº£Â¼À»Æà¤ÎÂç·ãÀï¡ÄÉðË¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬º¹¤·ÊÖ¤·¤ÆV
¡¡10·î4Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¡¦3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÉðËµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥Ó¥¹¥¿¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:50.2¡ÊÉÔÎÉ¡Ë¡£
¡Ú¤ê¤ó¤É¤¦¾Þ¡ÛÉúÊ¼¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Î¡¼¤¬Ï¢¾¡JRAÄÌ»»100¾¡¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿º£Â¼À»Æàµ³¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡Âç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾Àþ¤Î¹¶ËÉ¤À¤Ã¤¿¡£Ã±¾¡1.6ÇÜ¡¢ÉðËµ³¾è¤Î¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬È´¤±½Ð¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸åÊý¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¿¤Ó¤Æ¡¢°ìÃ¶ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿º£Â¼À»Æàµ³¾è¤Î¥â¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¡£°ìµ¤¤Îº¹¤·ÀÚ¤ê¤ÇJRAÄÌ»»100¾¡Ã£À®¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¤½¤³¤Ø¤â¤¦°ìÅÙ¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬º¹¤·ÊÖ¤¹¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¶Ï¤«¤Ë¥¢¥¿¥Þº¹¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÉðË¤Î¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ò¥ë¥Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¡7Àï3¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë
Éã¡§¥Ê¥À¥ë
Êì¡§¥°¥ê¥ó¥È¥ª¥Ö¥é¥¤¥È
ÊìÉã¡§¥¹¥Æ¥¤¥´¡¼¥ë¥É
ÇÏ¼ç¡§¥Ò¥ë¥Î
À¸»º¼Ô¡§ÌÜÌ¾¶¦Æ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼