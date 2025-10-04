「西帷子」はなんて読む？ひらがな6文字の岐阜県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「西帷子」はなんて読む？

「西帷子」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、6文字の岐阜県の地名です。 いったい、「西帷子」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「にしかたびら」でした。 西帷子は、岐阜県可児市に位置しています。 可児市にある「ぎふワールド・ローズガーデン」は、広大な敷地に3万株、7,000品種のバラが咲き誇る日本屈指のバラ園です。 温室「花の地球館」や展望タワーからの眺望も圧巻で、バラをテーマにしたカフェや体験工房も人気なんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『スカイチケット公式サイト』

ライター Ray WEB編集部