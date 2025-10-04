【爆笑】もし新入園児がSNSをやっていたら…初めての投稿が『予想外すぎた』【ママリ】

もし新入園児がSNSをやっていたら…2千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、まる☺︎(@maru_mano_)さんの投稿です。今やさまざまな人が使っているSNS。もしも歴史上の人物がSNSをやっていたら…という投稿なども見かけます。現実ではありえないからこそ、「こう思っているかも？」と想像するのが楽しいですね。





まるさんは「保育園に入園した赤ちゃんたちのTL」と投稿。赤ちゃん視点のユーモア溢れる表現に、ほっこりさせられました。

保育園入園した赤ちゃん達のTL



・ふぁ？なんかママが今日から突然いなくなったんだが？？どこここ？👶

・えなにこれ一生の別れのやつ？絶許！💢

・知らん大人と新しいおもちゃ楽しくてクサ

・おれは床を撫でることに今日の全てを賭ける

・お前のmbti何？おれmcmc（ﾑﾁﾑﾁ）

保育園に入園した赤ちゃんたちの視点で「ママが今日から突然いなくなったんだが？」から始まり「一生の別れのやつ？絶許！」という流れは、本当にそう思っていそうですね。



赤ちゃんらしい言葉と現代のネットスラングが絶妙に混ざり合っていて、シュールさにクスッ。性格タイプを16種類に分類するMBTI風の「mcmcムチムチ」が特に、赤ちゃんを表現されていて思わず笑ってしまいました。



この投稿には「何かかわいい☺️」「めっちゃ好きww」といったコメントが寄せられていました。子どもたちが成長したときのTLも楽しみになってしまいますね。「ありえないけど、ありそう」な赤ちゃんたちのTLが素敵な投稿でした。

3万いいね！2児ママのワンオペ風呂、身近なアイテムで大革命

ご紹介するのははこ®️(@hacosan85)さんが投稿していた、画期的なワンオペ風呂の入れ方です。上の子をお風呂に入れるとき、下の子がママの姿を探して泣いてしまうことがありますよね。そんな時期、ワンオペでどうやってお風呂に入るか悩むところです。



そんな、赤ちゃんをお部屋や脱衣所で待たせられないとき、画期的な方法があるそう！目からうろこが落ちるその方法とは？

©hacosan85

どなたかのツイートで知ったこの方法😌

最近姿見えないと泣くからからこのスタイルでお風呂☺️

下の子は安心して楽しそうだったし、上の子は傘に水鉄砲かけて楽しそうだった😌

うちは平日はお風呂溜めない&下の子は昼間に沐浴してる

下の子をバウンサーに乗せて浴槽に置き、ビニール傘をかぶせて上の子と一緒にお風呂に入っているそう。これだと浴槽にお湯はためられませんが、シャワーのお湯がかからず良いアイデアですよね。ビニール部分から顔が見えるだけで、赤ちゃんもママも安心できそうです。上の子もご機嫌だというのも素敵ですね。



この投稿に「すごいアイデア！」「天才現る」というコメントがついていました。子育てが終わった方からは「もっと前に知りたかった！」という声も。なんとかワンオペ育児を乗り切ろうという思いが伝わってくる、知恵を絞ったハック。多くの方が救われそうですね。



傘は先端がとがっている場合があるので、赤ちゃんが柄の部分を触ったり、上の子が傘を持ち上げたりして傘がずれないように注意しましょう。安全に気を付けて、スムーズなお風呂タイムが実現できるといいですね。

キューピーに激似？生後5か月赤ちゃんに9万いいね

ご紹介するのは、ごまだんご¨̮⃝🎀5m(@tabeteneruyoo)さんが投稿した写真です。わが子と祖父母の触れ合いを見ると、温かい気持ちになりますよね。祖父母と関わるわが子がご機嫌な様子には、とても癒やされます。



ごまだんごさんの、当時生後5か月のお子さんは、すでにおじいちゃんが大好きなようで…？抱っこされてかわいい表情を見せてくれたといいます。

©tabeteneruyoo

じいじの事好きすぎる娘、抱っこされてキューピーになってしまう

子どもはおじいちゃん、おばあちゃんのことが大好きですよね。ごまだんご¨̮🎀5mさんの娘さんも、おじいちゃんに抱っこされて、とてもご機嫌。本当にキューピーのように、ぱっちりおめめと、ギュッと結んだくちびるでご機嫌な気持ちを表現してくれています。



この投稿には「めっちゃかわいい！」「リアルキューピー」などのリプライが寄せられています。ご家族の幸せな時間、みんなの笑顔が伝わってきそうな癒やしの投稿でした。

