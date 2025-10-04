ÅìÌî¹¬¼£¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡´ØÀ¾·Ý¿Í¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤Î¡È¸±°¤¹¤®¤ë¿©»ö²ñ¡É¡Ö¤º¤Ã¤È¥°¥Á¥°¥Á¥°¥Á¥°¥Á¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤È¤Î¡È¸±°¤Ê»þ´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÂ¿¤¯»ý¤ÄÅìÌî¡£¶âÍË¤ËÆ±ÈÖÁÈ¡¢ÅÚÍË¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡¢¤½¤Î¸å¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Î¼ýÏ¿¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¡Á¡×¤Î¼ýÏ¿Á°¤Ë¶¦±é¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¹õÅÄÍ¤È»³ËÜ¹ÀÇ·¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¢ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î4¿Í¤Ç¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö½¸¹ç11»þ¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥Ò¥í¤µ¤ó¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥ß¥«¥¿½ª¤ï¤ë¤Î¤¬11»þ¤Ç¡¢Å¹¤Þ¤Ç20¡Á30Ê¬¤«¤«¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµÞ¤¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅìÌî¡£Å¹¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢±ü¤Ë¹õÅÄ¤È»³ËÜ¥¢¥Ê¤¬¡£¡Ö²¿¤«¶õµ¤°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¸±°¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¡¢ÅìÌî¤Ï°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤È»³ËÜ¥¢¥Ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢25Ç¯Á°¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥Ê¥ó¥ÜDE¤Ê¤ó¤Ü¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤Ê¤ÉµìÃÎ¤Î¡ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¡É¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ë¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶õµ¤¤Ë¡¢ÅìÌî¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È»ö¾ð¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÏÀèÇÚ¤ÎÅìÌî¤âÍè¤ë¤¿¤áÁá¤á¤Î10»þ50Ê¬¤ËÅ¹¤ËÅþÃå¡£¹õÅÄ¤Ï¥ß¥«¥¿½ªÎ»¤¬11»þ¤ÇÁá¤¹¤®¤¿¤«¡Ä¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿Å¹¤Î±ü¤Ø¡£Ã¯¤âÍè¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¶¯É÷¤¬ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Å¹¼ç¤¬¤Á¤ã¤Á¤ãÆþ¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤ë¤³¤È¤òÊý¡¹¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÎä¤ä¤«¤·¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇË¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤êÂÔµ¡¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ÆÃÙ¤ì¤¿»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¡¢»þ´Ö¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤ó¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤ÆÍè¤ÆÃ¯¤â¤ª¤é¤ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤´¤á¤ó¤Ê¡×¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¼Õ¤ë»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÀâ¶µ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â±ä¡¹¡¢¹õÅÄ¤ÏÀâ¶µ¤·¤Æ¤Æ¡£²¶¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¸å¡¢»³ËÜ¥¢¥Ê¤Î¼Ö¤Ç°ì½ï¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÖÃæ¤Ç¤â½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ë¹õÅÄ¤¬»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¥°¥Á¥°¥Á¥°¥Á¥°¥Á¡Ä¡×¤ÈÅìÌî¤â¶Ã¤¯¤·¤Ä¤³¤µ¡£»³ËÜ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸±°¤Ë¡£¥®¥¹¥®¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤Î¤Þ¤ÞÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÈÎ¥¤ì»³ËÜ¥¢¥Ê¤È2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÅìÌî¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¤¦¤É¤ó²°¤Ç¡¢ËÍ¤é¡È¤¦¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¤¡É¸À¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ä¡Ê¹õÅÄ¡Ë1²ó¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤À¤±¹ð¤²¤Æ³Ú²°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡¢¤¢¤Î2¿Í¡£ÉÝ¤¤¤è¡Á¡¢ÉÝ¤¤¿©»ö²ñ¤ä¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËË½Ïª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£