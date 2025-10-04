鬼越・金ちゃん、『オールスター感謝祭』断念し訪れた“長野営業”でまさかの事態「中止でしょうか？」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが4日、自身のXを更新。同日放送のTBS系『オールスター感謝祭'25秋』（後6：30）をキャンセルして、訪れた長野の営業先でまさかの事態に陥ったことを報告した。
【写真】「中止でしょうか？」鬼越・金ちゃん、『オールスター感謝祭』断念し訪れた“長野営業”の状況
鬼越トマホークは、9月10日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）の「GPSボール争奪戦」と題した企画に、そいつどいつ・市川刺身とともに参加し、見事優勝。「日曜劇場に出たい」「3人で冠番組がやりたい」などの願いを伝えたもののかなわず、最終的に「水ダウチームで『オールスター感謝祭』に出たい」との願いは、『感謝祭』チームとの調整がつき、見事に出演が決定したと、VTRでは伝えられた。
だが、その後のスタジオトークで、プレゼンターのケンドーコバヤシが「『オールスター感謝祭』OKいただいたんです。実は、鬼越トマホークが、どうしても外せない営業が入っていたということで、この話、ご破産となりました！かなり、実入りのいい営業が入っているそうです（笑）」とまさかの結末を伝えていた。
『オールスター感謝祭'25秋』が放送されるこの日、金ちゃんはXを更新。「水曜日のダウンタウンのご褒美でオールスター感謝祭に出れるはずが先に長野県千曲市の観月祭の営業が入っていた為断念」と振り返るも、「そして当日、大雨です」とどしゃ降りの会場の写真を投稿。「中止でしょうか？」と力なくつぶやいた。
