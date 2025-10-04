¡Ö£±²ó¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤¿Ê¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²Î¤¤¼ê¤Ë¡×Ä¹»³ÍÎ»Ò¡¢¥«¥é¥ª¥±Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÀÀ¤¤
±é²Î²Î¼êÄ¹»³ÍÎ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¡Ö¾¼ÏÂ¤Î½÷¡×¥«¥é¥ª¥±Áª¼ê¸¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤Ê¤ë25Ç¯6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¡£¾¼ÏÂ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤ì¤òÁª¤ó¤À½÷À¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥É±é²Î¡É¤À¡£
¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß½é³«ºÅ¡£¡Ö5¡Á6Ç¯¤Ö¤ê¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
114¿Í¤Î±þÊç¤«¤é¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿10¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¤Î½÷¡×¤ò²Î¾§¡£¼ÄÅÄ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬±É´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯Ãæ³Ø2Ç¯¤Î¸¶ÅÄÎç¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¤¬¿³ºº°÷°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î²Î¤¤Êý¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤Ç¸ÄÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤Î¤ÏÈ¬¿À½ã»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²»°è¤¬¹¤¤¤·¡¢²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç²Î¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö±é²Î¹¥¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤1¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤«¤é¹¥É¾¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¡ÖÁ´¹ñ²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö1²ó¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤¿Ê¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²Î¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£