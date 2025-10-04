大学時代に京都に住んだのをきっかけに、今も京都に住み、京都を舞台にした小説の執筆を続ける作家・花房観音さん。長く住んでも今なお、京都は「非日常の場所」だという。表と裏も、光と影も、いっぱいある京都の街について綴ってもらった。

【書影】水面に映る赤が美しい…菅原道真を祀る長岡天満宮のキリシマツツジ

いつも軸にあるのは「京都」

１５年前に、京都が舞台の官能小説を書いてデビューした。それから幸いにも、ホラーや時代小説、ミステリやノンフィクションなど、様々なジャンルの本を出せてはいるが、軸にあるのは「京都」だ。

デビュー作の流れで、２作目、３作目も「京都で」という依頼があり、「京都在住の京都を描く作家」というイメージが定着したからだと思う。それはとても、ありがたいことだった。

ただ、私自身は京都出身ではない。兵庫県北部に生まれ育ち、大学入学で京都に来た。もともと京都に来たかったわけではなく、大阪の第一志望の大学に落ちたから仕方なくだった。進学し同級生の誘いにのって学生時代から修学旅行生を案内するアルバイトをはじめると、歴史好きだったのもあり、京都を知れば知るほど居心地がよくなった。

３０代のとき、事情があって数年間、故郷に帰っていた。その際に、地元で派遣のバスガイドの仕事を見つけて、そういえば学生時代にやっていたなと春と秋の土日だけ、たまにガイドの仕事を復活させた。

それから数年後に京都に再び戻ってきた際に、今も世話になっている大阪のバスガイド紹介所で事務員兼バスガイドとして働くようになった。

あまり知られていないが、バスガイドにはバス会社の正社員や専属アルバイトのガイドと、結婚や出産等、何らかの理由で一度バス会社を退職した人が、再び働こうと登録する「紹介所」のガイドとがあり、私が所属したのは後者だったので、さまざまなバス会社のバスに乗った。

学生時代は修学旅行生を京都奈良に連れていくのがメインだったけど、３０代半ばで復活してからは老若男女、全国からの様々な人を案内するようになって、関西のみならず北陸や名古屋、広島辺りまで行くようになり、覚えることも増えた。ブランクがあったので苦労はしたけれど、先輩たちに助けられてやっていけるようになっていた。

大学受験よりも、たくさん勉強して暗記もしたし、酔客の相手もすることがある接客業ゆえに嫌なことを言われたり、自分がふがいなくて泣いたこともたくさんある。失敗して運転手やお客さんに怒られたことは、数えきれないほどだ。朝早い仕事も多く、観光シーズン中は常に睡眠不足で、食べるものも偏り体力的に、かなりしんどい。一日中、パンプスを履いて立ちっぱなしなのもきつい。

けれど直接「楽しい旅になりました。ありがとう」と言ってもらえるのは、嬉しくてやりがいがあった。



清水寺近くの産寧坂

今でも肩書には「バスガイド」

しかし３８歳のときに、新型インフルエンザの流行によりバスガイドの仕事が無くなってしまって、将来が不安になり、それならば以前からやりたかったこと――文章で身を立てようと、そこからさまざまな新人賞に応募した。それまで官能小説なんて書いたことはなかったのに「第一回団鬼六賞」に応募したのは、人のどうしようもなさや弱さを赦し救う作品を描く団鬼六という作家が好きだったからだ。

応募するにあたって、私は団鬼六作品のフォーマットを自分なりに分析して書こうとしたが、それだけではコピーになってしまう。私にしかないオリジナリティはなんだろうと考えたときに浮かんだのが、「京都」だった。

京都観光文化検定２級を所持するバスガイドである自分だからこその「京都」を書こうとした。その目論見は成功し、３９歳で団鬼六賞大賞を受賞し作家となり、その後も「京都」舞台の作品を書き続ける幸運に恵まれた。

実は、バスガイドの仕事も、小説家デビューしてから、何度かこっそり本名で行っている。

辞めるつもりではあったが、紹介所の社長が「やめんでええやん」というので、そのままになっている。だから今でも肩書に「バスガイド」とつけている。

京都在住、バスガイドをしながら、京都を描く女の作家は、インパクトが強いと我ながら思う。



三千院近く、大原のしそ畑

「京都の女の本当の性を知らない」

そんな私を「おもしろくない」と思っている人もいるのは、デビュー当初から知っていた。

ある男性の物書きが、私の小説に対して「京都の女の本当の性を知らない」と書いているのを目にしたときは、笑ってしまった。なんだろう、京都の女の本当の性って。みんな京都の女は同じだと思っているのか。しかも自分は京都の女の本当の性を知っていると言わんばかりの傲慢さが、おかしかった。

別の京都出身男性の先輩物書きは、私がデビューして最初に書いた短編について「この場所に舞妓さんがいるわけがない。あなたは舞妓さんのことをわかってない」とわざわざメールしてきたが、その現場は私自身が実際に見たものであって、証拠写真もあったので送ると、返事は無かった。

京都に生まれ育った同世代の作家志望の女性には、面識もやり取りしたこともないのに、ひどく嫌われて、彼女は私のことを、どうやら悪口のつもりで「京都人じゃないくせに、京都人ぶっている」と出版関係者に言っていたらしい。

京都人ぶっているつもりはない。そもそも兵庫県出身で、京都に来たのは大学入学時だというのはプロフィールにも書いている。

私はいわゆる、「よそさん」だ。京都人になったつもりもない。「よそさん」として京都を見て、京都を書いていることは、隠してもいない。

他にも「自分のほうが京都に詳しい」「京都をわかっていない」「京都人じゃないくせに」とマウントをとりたがる人は、何人もいた。そして暗に、あるいは露骨に、私が「京都の人間じゃない」ことを持ち出してくる。

これは何なんだろうと、考えた。

京都以外で、こんな言われ方をすることはあるのだろうか。たとえば東京を描く作家が「東京人じゃないくせに」なんて言われているのは、知らない。

私が官能でデビューした作家であることそのものが、おもしろくない人もいたにせよ、「京都」という街の特殊性を感じる出来事でもあった。



平安神宮の大鳥居

まだまだ京都は非日常の特別な街

京都は特別な場所なのだと、みんな、うっすら思っている。

そして京都を好きな人は、多い。神社仏閣が多く、舞妓さんがいて、景観を守るために高い建物がない「古都」京都に。

春や秋には雑誌は京都特集だらけだ。「京都が好きで、京都に憧れる」人は、たくさんいるのを京都に住んでいて、肌身に感じる。

そもそも「京女」とはいうのはメディアにもたびたび登場するが、「大阪女」「滋賀女」「兵庫女」「和歌山女」「奈良女」などの言葉を、あまり耳にしたことはない。

私自身も小説に、はんなりした「京ことば」を発して和服を身に着け、どこかいけずで魅力的な「京女」を登場させることが多いのは、「京女」に幻想を抱く人たちが確かに存在するのを体感しているからだ。

それも京都という街の独自性で、「京都に住み、京都を描く」作家の私は、おかげさまでその独自性に、じゅうぶん恩恵を受けている。

京都は、言い方はよくないかもしれないが「商売上手」だ。人を呼び込む力に長けている。

お土産物や、アパレル、食、建物など、ありとあらゆる「古いもの」を、新しい技術や流行と融合させ魅力的に商品化するというセンスは日本一だろう。

古いものをつぶしたり無くしたり否定せず、かといって頑なにそのまま守り新しいものを排除するようなことは、しない。

そういった意味では、寛容で多様性があり柔軟だ。

「京都人」というと「いけず」で排他的なニュアンスで語られることもあるけれど、その対極ではないかと思って眺めている。

そもそもが京都は大学の数が多く、外国人や府外から来た人間がたくさん住んでいる町だ。

「よそさん」である私も、居心地の悪さを感じたことは、一度もない。

私を「京都人じゃないくせに」と非難する人たちに対して思うのは、「京都人じゃない、よそさんだから書けるもの」があるんだよということだ。

だいぶ前だが、京都に生まれ育って今も京都に住んでいる作家に「なんで京都を舞台に書かないのですか？」」と聞いたら、「ずっと京都にいるから、京都に対して特別感がないんです。だから敢えて書こうと思わない」と返され、私と逆だなと思った。

私にとって、まだまだ京都は、非日常の特別な街だ。歩いていると、当たり前のように、国宝や重要文化財がごろごろと存在し、古い風習がそのまま残り、夜に下鴨神社や京都御苑を歩いていると、タイムスリップしたような錯覚を起こす。

以前、北海道のある街の高校の修学旅行生をガイドした際に、いちいち反応して喜んでいてくれたので嬉しくなったが、先生によると「明治以降に開拓された街で育っているから、京都の古い建物が、この子たちにとってぜんぶ新鮮なんですよ」とのことだった。

京都の人が、当たり前だと普段眺めているものが、そうじゃないのだと、改めて思った経験だった。

「よそさん」だから書ける京都

私は京都人じゃない、京女でもない。

だから、ほんまは京都のこと、わからへんやろ？ と問われたら、わからないですと答えるしかない。

生まれ育ってその地に根付いた「京都人」の、当たり前のことで知らないことは、おそらくたくさんある。

おそらく一生「京都人」「京女」には、なれない。

けれど、実は、なる気もないのだ。

だって、「よそさん」ゆえに見えるものがあって、私が描いたり、案内するのは、その視点なのだから。

数年前、『京都に女王と呼ばれた作家がいた 山村美紗とふたりの男』という評伝を刊行した。

「京都〇〇殺人事件」というタイトルの本をたくさん刊行し、京都東山の屋敷に住み、「京都の女王」と称されながら謎につつまれた作家について調べて書いた。

その過程で、「京都」イメージが誰より強い山村美紗という作家が、京都伏見の母の実家で生まれはしたが、育ったのは外国で、幼い頃も四国や九州を転々としていたこをと知った。



山村美沙さんのお墓

山村美紗の夫の巍さんは「だから、美紗の視点は外国人なんですよ。たくさんドラマ化されている美紗の有名な『キャサリン』シリーズのヒロイン・アメリカ人のキャサリン、あれが美紗なんです。美紗は京都で育っていないから普段は京都の言葉も使わない。彼女があれだけ京都を舞台にたくさん本を出せたのは、京都人の視点ではないからです」と言われて、多いに納得がいった。

「よそさん」だから、書ける京都、そして案内できる京都がある。

だから私も、これからも京都を書き続けていたい。

まだまだ、書きたい「京都」がたくさんある。

「京女」じゃないからこそ、見える京都を。

いいところも悪いところも、表と裏も、光と影も、いっぱいある京都の街を。



吉井勇に歌われた祇園白川