À¾¸ý´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾Éð¤ÏÏ¢ÇÔ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ï³ÚÅ·¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤ë¡¡üâ¶¶¸÷À®¤ÎÎÏÅê¡¢ÅÏÉôÀ»Ìï¤ÎÀèÀ©ÂÇ¡õÆ±ÅÀÃÆ¤âµÚ¤Ð¤º
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡½2À¾Éð¡Ê4Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡Á°Æü3Æü¤Ë5°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿À¾Éð¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç³ÚÅ·¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤Æ2Ï¢ÇÔ¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò63¾¡77ÇÔ3Ê¬¤±¤Î¼Ú¶â14¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï3²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£º£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Î³ÚÅ·¡¦ºä°æÍÛæÆ¤«¤éÀ¾Àî°¦Ìé¤Î»Íµå¡¢Âìß·²Æ±û¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÏÉôÀ»Ìï¤¬»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤òËÜÎÝ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î郄¶¶¸÷À®¤Ï2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£»Íµå¤È¼«¤é¤Î2¼ººö¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¤Æ¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¥Ü¥¤¥È¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤ÏÅÏÉô¤¬2ÈÖ¼ê¤Î¸Å¼Õ¼ù¤«¤éÆ±ÅÀ¤Î12¹æ¥½¥í¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼«¿È¤Î¹õÀ±¤¬¾Ã¤¨¤¿郄¶¶¤Ï¡¢100µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿8²ó¤âÂ³Åê¡£Æ±¤¸·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëÂåÂÇ¤Î²¬Åç¹ëÏº¤ËÅê¤²¡¢ÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÆ¦ÅÄÂÙ»Ö¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¤Ë½¡»³ÎÝ¤Ë·è¾¡µ¾Èô¤òµö¤·¡¢郄¶¶¤Ïº£µ¨9ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£