¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·àÅª²óÉü¤µ¤»¤¿¡È2g¡É¡¡¿½¥¸¥¨¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Á´À©ÇÆ¡õ±Êµ×¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ØµÞÉâ¾å
¡ãÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡3ÆüÌÜ¡þ4Æü¡þ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ì¤ÐÀ¸³¶¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¢¤½¤·¤Æ±Êµ×¥·¡¼¥É»ñ³Ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÄÌ»»30¾¡¤ò¥À¥Ö¥ë¤ÇÃ£À®¤¹¤ë¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬¡¢8¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ÇµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Î49°Ì¥¿¥¤¤«¤é¡¢¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦8°Ì¥¿¥¤¤Þ¤ÇÀÜ¶á¡£¡Ö1Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æÃ¥¼è¤Ë¡¢Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤Ë¿¦¿Í¡¡¥¸¥¨¤òÉüÄ´¤µ¤»¤¿¡È12g¡É
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢8¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Î¤¦¤Á7ÈÖ¡¢9ÈÖ¡¢12ÈÖ¡¢14ÈÖ¤ÈÈ¾¿ô¤¬1¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤¿13ÈÖ¡¢4¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤¿16ÈÖ¤È¡¢¡Ö¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥È¤âºã¤¨¤¿¡£5ÈÖ¤Ï9¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç½¦¤Ã¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ñ¡¼¡£Í½Áª¤Ï¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ¡¢»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤â¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¹¥¥¹¥³¥¢¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È1¤Ä¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¡¼72¤Î1¥é¥¦¥ó¥ÉÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª18ÈÖ¤Ï¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë°ìÂÇ¤â¡£»Ä¤ê198¥ä¡¼¥É¤«¤é5ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¡Öµ÷Î¥¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÅ¥¤äº½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÓ¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¿É¤¯¤âÃÓ¤Î¥Õ¥Á¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤³¤«¤é3ÂÇÌÜ¤òÂÇ¤Æ¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¶å»à¤Ë°ìÀ¸¡É¡£¤³¤Î¹¶¤á¤Î°ì¼ê¤Ï¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¹þ¤á¤¿ÁªÂò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡È¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¿å¤â¤Î¡É¤È¤â¸À¤¦¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥¨¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤Ë¡Ø¥Ä¥¢¡¼¥í¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¡Ù¤Î¤ª¤â¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤òº£Ä«¡¢10¥°¥é¥à¤«¤é2¥°¥é¥àÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Êº¹¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¥¸¥¨Û©¤¯¡ÖÁª¼ê¤ÏÉÒ´¶¤À¤·¡¢2¥°¥é¥à¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£»ä¤Ï0.5¥°¥é¥à¤Î°ã¤¤¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤è¤ê¤â¸ª¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¿¦¿Í¤ÎÎÎ°è¡É¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê½ÅÎÌ¤Î¤ª¤â¤ê¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3½µÁ°¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶âß·»ÖÆà¤¬¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¡ÈËåÊ¬¡É¤È¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¤ò°ì½ï¤ËÁè¤¦¤Î¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÈÌîË¾¡É¤â¡£¡Ö»ä¤¬¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¡Êº£Ç¯5·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡Ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢»ÖÆà¤¬Áª¼ê¸¢¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê2¤Ä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤â¡¢2¿Í¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð¤¦¡£¡È¥Á¡¼¥à¡¦¥¸¥¨¡É¤Ë¤è¤ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÆÈÀê¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸áÁ°7»þ55Ê¬¤«¤é¶¥µ»¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¸¥¨¤¬¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾å°ÌÀª¤¬¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç²ó¤ì¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ø¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£É¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Âç²ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÄÀ¤à¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¤È1ÂÇ¤ÇÂç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤Ç¤·¤¿¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤·¤¿¡¢Ã£À®¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÏÁ°¥Õ¥ê¡£Í£°ì¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢±Êµ×¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤ÎÉ®¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
