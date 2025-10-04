宮本勝昌が大会記録タイで今季3勝目 飯島宏明は2位
＜コマツオープン 最終日◇4日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞国内シニアツアーの最終ラウンドが終了した。3位タイから出た宮本勝昌が「65」をマークして逆転。トーナメントレコードタイとなるトータル17アンダーで今季同ツアー3勝目を挙げた。
トータル13アンダー・2位に飯島宏明、トータル12アンダー・3位タイに桑原克典、昨年覇者の平塚哲二が続いた。トータル11アンダー・5位にタマヌーン・スリロット（タイ）、トータル9アンダー・6位タイに横田真一とチェ・ホソン（韓国）が入った。賞金ランキング1位の岩本高志はトータル8アンダー・8位タイだった。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1500万円が贈られる。
