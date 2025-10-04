¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë´°Éõ¾¡Íø¡¡¼ï»ÔÆÆÚö¤Ï5²óÌµ¼ºÅÀ¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö160¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÃ£À®¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÅþÃ£¤Ë¾Ð´é
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥í¥Ã¥Æ 3-0 ÆüËÜ¥Ï¥à(4Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÀï¤¦ºÇ½ªÀï¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¡£5²ó¤Ç78µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¡¢7Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤Ï4²ó¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£5²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¼ï»ÔÅê¼ê¤Ï¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ßÈÄÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅê¼ê¤âµ¯ÍÑ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¼ï»Ô¤Î160¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÃ£À®¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÈà¤âËþÂ¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ï¤º¤«1ÅÀ¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¿Ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÂÇÀþ¤¬Ê³µ¯¡£8²ó1¥¢¥¦¥È¤«¤éÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢郄Éô±ÍÅÍÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¥½¥ÈÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢Ë½Åê¤¬Íí¤ßÆÀÅÀ¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏÌÀÆü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¹ðÀèÈ¯¤Ï¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¡£µ¬ÄêÅþÃ£¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È3¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢Åê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£