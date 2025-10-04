「東京六大学野球、東大６−３慶大」（４日、神宮球場）

東大が慶大に先勝。７年ぶりにシーズン２勝を上げた昨秋の１０月１３日・法大２回戦以来となる白星を挙げた。

先発の松本慎之介投手（２年・国学院久我山）が５回１／３を４安打２失点、５奪三振と力投。２２年春のセンバツで３試合に登板して４強に貢献し、一浪の末に赤門をくぐった左腕がリーグ戦初勝利を挙げた。３点リードで迎えた八回からは、プロ志望届を提出している下手投げエースの渡辺向輝投手（４年・海城）が登板し２回１失点でリードを守った。

打線は１点を追う四回に、来秋ドラフトのプロ注目左腕・渡辺和大投手（３年・高松商）を捉えた。連打と四球で１死満塁とすると、押し出し死球で同点。なおも満塁から明石健捕手（３年・渋谷教育幕張）が走者一掃の適時二塁打を放った。さらに送球間に三塁へ進むと、続く松本慎の一ゴロの間に５点目のホームを踏んだ。明石は八回にも追加点を奪う左前適時打を放つなど３安打４打点と気を吐いた。

チームは２０１７年秋以来、８年ぶりとなる悲願の勝ち点を狙う。