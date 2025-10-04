元尼神インター誠子、秋刀魚・かぼちゃを使った秋の食卓披露「センス抜群」「盛り付けも美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/04】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3日、自身のInstagramを更新。秋の味覚をふんだんに使った食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】誠子、手作り秋定食披露
誠子は「新米定食」と題して、秋刀魚の蒲焼、スパイスチキン、瓢箪南瓜のマッシュ、味玉などが並んだ定食の写真を公開。秋の食卓を披露するとともに、「最近、悲しいことがいくつかありました。でもきっと人に優しくなる為だと思いました」と自身の心境をつづり、「悲しいは宝物だと信じています」とポジティブなメッセージを添えた。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「盛り付けも美しい」「美味しそう」「食卓に癒される」「素敵な考え方」「私もそう思います」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆誠子、秋刀魚の蒲焼がメインの定食を公開
◆誠子の投稿に反響
