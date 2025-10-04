コスメブランド「Lovisia」（ラヴィジア）が、リニューアルしたコスメシリーズ「ポケモンハンドクリーム」全30種類を発売。10月1日（水）からLovisiaオンラインショップや全国のバラエティショップで順次販売している。

Lovisiaコスメシリーズから「ポケモンハンドクリーム」がリニューアルして登場

人気のポケモンシリーズから、さわやかなシャボンの香りの「Lovisia ポケモンハンドクリーム」（各880円）が、新しく14種類のポケモンを加えた新しいパッケージイラストでお目見えしている。

ポケモンのタイプをイメージした背景カラーに黒のロゴデザインで、ピカチュウ、プリン、ヤドン、ゲンガー、メタモン、イーブイ、カビゴン、ミュウ、ピチュー、エーフィ、ブラッキー、ポッチャマ、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ミミッキュの新デザインが登場。



また新しく、ゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースター、ヒトモシ、ケロマツ、ニャスパー、モクロー、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、パモ、イッカネズミ、ドオーも加わった全30種類がラインアップしている。

「Lovisia ポケモンハンドクリーム」（各880円）

「Lovisia ポケモンハンドクリーム」（各880円）

Lovisiaコスメシリーズから「ポケモンハンドクリーム」がリニューアルして登場

「Lovisia ポケモン ハンドクリーム」（各880円）は、10月1日（水）からLovisiaオンラインショップや全国のバラエティショップで順次販売している。価格は税込み。