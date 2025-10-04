石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。日本の憲政史上、初の女性総裁。決選投票で本命視されていた小泉進次郎農相（４４）を破る大逆転勝利。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する。

初の女性首相誕生への歴史的瞬間にネットも沸騰。午後３時半現在でＸ（旧ツイッター）のトレンドワードにも１位「高市さん」、２位「高市早苗さん」、４位「小泉さん」の関連ワードに混じって、３位に「ワークライフバランス」の１０文字が急浮上。

「ワーク・ライフ・バランス」は１人１人が自分の時間を仕事とそれ以外で、どのような割合で分けているか、どのようなバランスにしているかを意味する言葉。高市氏は決選投票の結果を受けて、あいさつを行った際、演説で「私は約束を守ります。全世代総力結集で全員参加で頑張らなきゃ立て直せません。もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて参ります！」と堂々、宣言して話題となった。

高市さんが大舞台で口にした“パワーワード”にネット上には「高市さんのこのコメント最強すぎて好きｗｗｗｗマジで期待してるぞ！！！！！」「初手から時代に逆行していて素晴らしい」「高市氏の就任後スピーチがカッコ良すぎる！！！『ワークライフバランスやめた』という発言に拍手（笑）それくらいしないと本当に日本ヤバい！って意味だという事がちゃんと伝わりますように」「一人歩きしすぎた感のある、日本のワークライフバランス。勤労勤勉は成果の基礎。就任早々としては、悪くない言葉だと思う」などの様々な声があふれた。