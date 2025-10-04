辻希美、自宅スタジオを“ハワイ風”に改造計画 さっそくDIYで「イメージがガラッと変わる」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が3日、自身のブログを更新。自宅のダンススタジオを「Hawaii風にする計画」を明かし、床を張り替えたスタジオを公開した。
【写真】“ハワイ風”に改造中の自宅スタジオを披露した辻希美
「実は…スタジオをHawaii風にする計画をしていて 今日は床を貼りました」と報告し、鏡越しの自撮りショットで改造したスタジオを披露。「ビバフォームで床材を買ってきて貼ったの」（原文ママ）と明かし、「床が変わるだけでイメージがガラッと変わる」と絵文字を添え、うれしそうにつづった。
“Hawaii風”を目指し、「ここから更に色々加えて行きます」と宣言している。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
