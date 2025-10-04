µ×ÊÝô¥¡¢Íî¹ç¹¸¤¬Âç²ñ¿·¤ÇÍ¥¾¡¡¡¼¢²ì¹ñ¥¹¥Ý¡¢Î¦¾å800m
¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡×Âè7Æü¤Ï4Æü¡¢¼¢²ì¸©Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¦¾å¤Î¾¯Ç¯½÷»ÒA800¥á¡¼¥È¥ë¤Ïµ×ÊÝô¥¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬2Ê¬1ÉÃ72¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£À®Ç¯ÃË»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÍî¹ç¹¸¡Ê¼¢²ì¡¦¶ðÂç¡Ë¤¬1Ê¬45ÉÃ20¤ÎÂç²ñ¿·¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡300¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÀ®Ç¯ÃË»Ò¤Ïº£Àô·øµ®¡ÊÊ¡²¬¡¦ÆâÅÄÍÎ¹Ô¡Ë¤¬32ÉÃ61¤ÇÀ©¤·¡¢À®Ç¯½÷»Ò¤Ï¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡ÊÊ¡Åç¡¦ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤¬37ÉÃ10¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯Ç¯ÃË»ÒA100¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤ÏU18¡Ê18ºÐÌ¤Ëþ¡ËÀ¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤ÄÀ¶¿å¶õÄ·¡ÊÀÐÀî¡¦À±ÎÇ¹â¡Ë¤¬10ÉÃ29¤Ç¡¢5Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£