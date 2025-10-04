“山積みピザ”に“変わり種ローデッドポテト”も！仲間と楽しむ冬のシェアフードが「THE PUBLIC SIX」「THE PUBLIC RED AKASAKA」に登場
株式会社ダイヤモンドダイニングが運営するガストロパブ＆スポーツバー「THE PUBLIC SIX(ザ パブリックシックス)」「THE PUBLIC RED AKASAKA(ザ パブリックレッド アカサカ)」は、2025年10月1日より冬季「シーズナルリコメンドメニュー」を販売している。
【写真】具材たっぷりのピザなどフードメニューは全5品
■テーマは“Let’s SHARE & Loaded！〜NOT ALONE〜”
この冬、THE PUBLICの2店舗では、仲間と分け合う楽しさをテーマにした“ローデット＝山積み”のシェアフードと、季節感あふれるドリンクをそろえたシーズンリコメンドメニューを販売中。寒さが深まる季節、心まで温まるようなボリューム満点の料理を、大切な人たちと楽しむことができる。
フードメニューは全5品で、3種のピザはボリュームはもちろん、味わいの個性も際立つラインナップ。プルドチキン＆バッファローチキン、大和芋チーズ＆九条ネギ、ホワイトクアトロチーズを、いずれも生地いっぱいに“ローデット＝山積み”したシェアメニューだ。
さらに、酒のおともにぴったりな「ローデッドポテト」2品は、従来のイメージを覆す変わり種。ニラ玉と濃厚ソースを絡め、その場で仕上げる熱々ポテトや、甘じょっぱく大学芋を思わせるポテトなど、個性豊かな味わいとなっている。
加えてドリンクは、冬の時間を華やかに彩る全5種類。梅の甘酸っぱさとくん製ウイスキーが重なり大人の渋みを感じられる「UMEスモーキー」、柚子と唐辛子が刺激をもたらす「カプサイジントニック」、真っ白なビジュアルとマシュマロが印象的な「ホワイトスモア」など、季節感あふれるメニューがずらり。さらに、自家製ホワイトクラフトコーラを使った「スパイスラムリブレ」や、洋なしの華やかな香りが広がる「サングリアロッソ」も。
■FOOD
■レッドチキンホットチリピッツァ(1500円)
プルドチキンとバッファローチキンを山盛りローデッド！冬にぴったりのスパイシーな辛さと、食べ応え抜群のボリューム感が楽しめる。
■大和芋チーズと九条ネギのMIXピッツァ(1500円)
大和芋や九条ネギなど、和の食材をふんだんに使用。どこか懐かしい“MIXお好み焼き味”を、PUBスタイルにアレンジしたひと品。
■ホワイトクアトロチーズピッツァ(1650円)
ギルティ感満載のチーズたっぷりピッツァ。4種のチーズが織り成す、危険なほどクセになる味わい。
■熱々！ニラ玉ローデットポテト(1200円)
濃厚なソースがニラ玉とポテトに絡む、ひと口でやみつき必至のひと品。目の前で仕上げてくれるので、熱々のまま本格的な味わいを楽しめる。
■大学芋けんぴ風ローデットポテト(1100円)
大学芋？芋けんぴ？発酵バターと塩ホイップを絡めた、甘じょっぱい絶品おつまみ。
■DRINK
■UMEスモーキー(1100円)
梅の甘酸っぱさに瞬間くん製したウイスキーが重なり、ほろ苦さと香ばしさが静かに広がる懐かしさと渋さが交差する、大人の一杯。
■カプサイジントニック(1300円)
“辛と氷”、刺激と癒やしの二面性を楽しめるジントニック。柚子と唐辛子、爽快なジンのボタニカルが絶妙に調和し、食欲をそそる。
■ホワイトスモア(1400円)
冬をイメージした真っ白で大人甘いカクテル。カカオとベイリーズを使い、雪だるま風マシュマロを添えて、幼少期の思い出にタイムスリップ。
■スパイスラムリブレ(1200円)
自家製のホワイトクラフトコーラを使用したPUBLICならではのラムリブレ。ジャンクフードとの相性も抜群の、クセになる一杯。
■洋なしサングリアロッソ(1200円)
程よい渋味と甘味、酸味のバランスが絶妙な微発泡ワイン、ランブルスコに季節の洋なしを合わせた一杯。乾杯にぴったりの、華やかで飲みやすいドリンク。
【提供期間】
2025年10月1日〜2026年3月31日(火)
【販売時間】
全日17時〜CLOSE
※L0は店舗概要を要確認
【提供店舗】
THE PUBLIC SIX
THE PUBLIC RED AKASAKA
■「THE PUBLIC」概要
ジャパニーズスタイルの「ガストロパブ」と「スポーツバー」を融合した新しいナイトスポット。料理は代表的なパブフードを国産食材でアレンジした、ご馳走感のあるPUBLICオリジナルメニューを用意。6種の国産クラフトビールをはじめ国産にこだわったドリンクメニューも多数取りそろえている。普段はシックなBARの趣きを持ちながらイベント時にはエキサイティングなスポーツバーへと変化する、「静と動」を兼ね備えたほかにはない空間。
■THE PUBLIC SIX
店名：THE PUBLIC SIX(ザ パブリック シックス)
住所：東京都港区六本木6-8-22 イケガミビル1階
アクセス：日比谷線「六本木駅」3番出口より徒歩4分／大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩5分
営業時間：【月〜木】17時〜翌3時(LO翌2時)、【金・祝前日】17時〜翌5時(LO翌4時)、【土】11時〜翌5時(LO翌4時)、【日・祝】11時〜翌3時(LO翌2時)
定休日：無休
■THE PUBLIC RED AKASAKA
店名：THE PUBLIC RED AKASAKA(ザ パブリック レッド アカサカ)
住所：東京都港区赤坂3-11-8 ザ・センチュリオンホテルクラシック赤坂1階
アクセス：千代田線「赤坂駅」1番出口より徒歩3分／丸の内線・銀座線「赤坂見附駅」10番出口より徒歩3分
営業時間：【日〜木・土・祝日】11時〜翌3時(LO翌2時)、【金曜・祝前日】11時〜翌5時(LO4時)、【ランチ営業】11時〜15時、【テイクアウト】11時〜23時、【デリバリー】11時〜22時30分
定休日：無休
今回のメニューについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のメニューの狙いは？
この冬、仲間と分け合う楽しさを提供したく”ローデット＝山積み”をテーマとしたピザとポテトをメインとしたシェアフードと、季節感を感じていただけるドリンクを販売いたします。年末年始は仲間で集まることが多くなる、そんな季節にぴったりのメニューとなっております。
ーー今回のメニューのイチオシは？
レッドチキンホットチリピッツァです。プルドチキンとバッファローチキンを山盛りにしたひと品で、冬にぴったりのスパイシーな辛さとたっぷりのチーズで食べ応えバツグンのボリューム感が楽しめます。ドリンクはUMEスモーキー。目の前で瞬間くん製するウィスキーと強炭酸ソーダを使用した大人の梅干しサワー。ほろ苦さと香ばしさが静かに広がる、懐かしさと渋さが交差する大人の一杯です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
THE PUBLICらしく、年末年始の集まりにもぴったりのほかでは味わうことのできない商品をご用意いたしました。期間限定の商品となりますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
