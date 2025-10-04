亜咲花が、デビュー10年目に突入することを記念して『亜咲花 10th Anniversary』を始動した。

本企画では、今月から3カ月連続でのニューデジタルシングルをリリース開始。その第1弾として、新曲「儚い連鎖」が10月8日20時に配信リリースされる。同楽曲はホラーゲーム『コープスパーティーⅡ Darkness Distortion』のエンディングテーマとなっており、ジャケットは同ゲームのティザービジュアルを使用したデザインとなっている。また、同楽曲を対象期間中にAniTone Digital Storeにて購入すると、特典として宛名入りデジタルジャケットがプレゼントされる。

また、第2弾「クリスマスパレード」は11月5日、タイトル未定の第3弾は12月3日より配信開始。リリース情報の詳細は順次公開予定とのことだ。

2026年1月28日には、初のカバーアルバム『Sing That SONG!!』がリリースされることも決定した。同アルバムは、時代もジャンルも超えてセレクトされた楽曲が、亜咲花ならではの表現力で新たな輝きを放つ作品になるという。あわせて、店舗別オリジナル特典も決定している。

さらに、同アルバムを携えたカバーライブを、2026年2月に名古屋と東京で開催。10月7日よりオフィシャルファンクラブ会員先行の抽選がスタートする。

加えて、2026年5月より『亜咲花 Victory Road Tour 2026』が開催されることも発表。東京、大阪、名古屋での公演が予定されており、そのほかの詳細は後日発表される。

今後も、2026年10月にデビュー10周年を迎える亜咲花にとって特別な1年となるように様々な企画を用意しているという。詳細は、『亜咲花 10th Anniversary』ニュースページにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）