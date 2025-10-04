ÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç²½¤ä¿Í¸¢±¿Æ°¤ÎÊâ¤ß¤òÄÉ¤Ã¤¿¼Ì¿¿Å¸ Åìµþ¤ÇÍè·î3Æü¤Þ¤Ç
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÊóÆ»¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ²ü¸·Îá²ò½ü¡Ê1987Ç¯¡ËÁ°¸å¤ÎÂæÏÑ¼Ò²ñ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¼Õ»°ÂÙ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿Å¸¡Ö³¹Æ¬·à¾ì¡¢²Ð¾ÆÅç¡¿¡ØÎ®Ëã¹Â½½¸Þ¹æ¡Ù¡×¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤ÎÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½èÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÂæÏÑ¿Í¤¬³¹Æ¬¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼Õ¤µ¤ó¤Ï1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤¬»ÔÌ±¤Î»×ÁÛ¤ä¸ÀÏÀ¤òÃÆ°µ¤·¤¿¡ÖÇò¿§¥Æ¥í¡×¤äÌ±¼ç²½¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤¬·Ù»¡¤È¾×ÆÍ¤·¤¿79Ç¯¤ÎÈþÎïÅç»ö·ï¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤¬¼«Í³¤òµá¤á¡¢¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£87Ç¯¤Ë¤Ï¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢³¹Æ¬±¿Æ°¤«¤éÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑÌ±¼ç²½¤Î²áÄø¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡£¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤Ï¼Ì¿¿60ÅÀ¤È±ÇÁüºîÉÊ1ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íû°ïÍÎ¡Ê¤ê¤¤¤Ä¤è¤¦¡ËÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï¡¢¼Õ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ò²ñ±¿Æ°¤ä¼å¼Ô¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òÃÎ¤ë¾å¤Çµ®½Å¤ÊÎò»ËÅªµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£Ã±¤Ê¤ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ó¤À¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê¾Ú¤·¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Õ¤µ¤ó¤ÏÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç²½È¯Å¸¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑ¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤ä¼«Í³¤òÄÉµá¤·¤¿·è°Õ¤È°Õ»Ö¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Åìµþ¤Ç¤Î¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤ÈÊóÆ»¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®²Ì¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãæ±û¼Ò¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¼Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÍ§¹¥Åª¤ÊÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤È¼«Í³¤ÏÆÀÆñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇ§ÃÎÀï¤ÇÍÆ°×¤Ë²õ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
