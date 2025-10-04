ミッフィーファン必見！毎日のお弁当タイムを楽しく♪【サーモス】保温もデザインも◎可愛いミッフィー保温弁当箱がAmazonで好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
毎日のお弁当タイムを楽しく♪ミッフィーファン必見！【サーモス】ライトグリーンが可愛い！ミッフィー保温弁当箱がAmazonで好評販売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
あたたかいごはんを魔法びんで保温、いたみやすいおかずは常温のままセットで持ち運べる弁当箱。コンパクト設計の保温ケースによってお弁当箱サイズを実現した保温弁当箱。各容器・フタ・ハシ・ハシケースは食洗機対応。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ごはん容器は真空断熱層であたたかく保温、いたみやすいおかずは常温で。
全ての容器とハシケースをまとめて収納。ポーチは手洗いOK。
→【アイテム詳細を見る】
各容器・フタ、ハシ・ハシケースは食洗機対応でお手入れカンタン。
