¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤â¡ª¡Ø·º»ö¥¢¥Ê¥¤¥¹ ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥¦¥ó»¦¿Í»ö·ïÏ¿¡ÙÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¹ñÌ±¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÈ¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø·º»ö¥¢¥Ê¥¤¥¹ ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥¦¥ó»¦¿Í»ö·ïÏ¿¡Ù¤¬¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë16¡§00¤è¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦´ÆÆÄ¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬À½ºîÁí ¡Ä
¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤Î¥«¥¤¤¬Ë¡°å²òË¶°åÌò¤Ë
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÆîÅç¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥¦¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤ËÆ±¹ñ¤ÎTVNZ1¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âè1ÏÃ¤Ï»ëÄ°Î¨37.1¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤â³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù3Éôºî¤ÎÁÔÂç¤Ê±ÇÁüÈþ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÃÇ³³ÀäÊÉ¤Î¥¹¥¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ä¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¶â¹Û»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ëÆæ¤Î°äÂÎ¡¢¸Ð¤ÇÆÍÁ³µ¯¤¤¿²Ö²Ð¤ÎÇúÈ¯¤È¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È±ÇÁüÈþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥Ê¥¤¥¹¡¦¥Þ¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤ÈÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏÎÏ¤ÇÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯»¦¿Í²Ý¤ÎÉÒÏÓ·º»ö¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢Éã¿Æ¤ÈËå¤òË´¤¯¤·¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÊú¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¥¢¥Ê¥¤¥¹¼«¿È¤Î²áµî¤ä¸½ºß¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤¿Ææ¤¬½ù¡¹¤ËÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥³¡¼¥É¡Ù¡Ë¤Ï»ÒÌò½Ð¿È¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£13ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡ØX-MEN¡Ù¤ä¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌ¾Í¥¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Í¥½¨¤Ê·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤¼å¤µ¤ò¸«¤»¤ëÅù¿ÈÂç¤Î½÷À¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ê¥¤¥¹¤ÎÊì¿Æ¥ô¥§¥í¥Ë¥«Ìò¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥®¥Ö¥Ë¡¼¡Ê¡Ø¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¡ª¡¡¥í¡¼¥é¡õ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ù¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØNCIS¡§¥Ï¥ï¥¤¡Ù¤Î¥«¥¤¡¦¥Û¥ë¥Þ¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¿¥é¥ó¥È¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¤¥¹¤Î¸µÆ±µéÀ¸¤ÇË¡°å²òË¶°å¤Î¥¤¥Ï¥«¤ò±é¤¸¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥¦¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»¦¿Í²Ý¤ÎÉÒÏÓ·º»ö¥¢¥Ê¥¤¥¹¡¦¥Þ¥í¥ê¡¼¡£Èà½÷¤ÎÉëÇ¤Áá¡¹¡¢¼Ö¤¬³³¤«¤éÅ¾Íî¤·ÃËÀ¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£Åö½é¤Ï»ö¸Î¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¼Ö¤¬Å¾Íî¤¹¤ë3ÆüÁ°¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»¦¿Í²Ý¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¤¥¹¤Ï2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Ëå¥ê¥ó¤Î»àË´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ç°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÈëÌ©Î¢¤ËÁÜºº¤ò»Ï¤á¤ëÃæ¡¢Ëå¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¡£
¡Ø·º»ö¥¢¥Ê¥¤¥¹ ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¿¥¦¥ó»¦¿Í»ö·ïÏ¿¡Ù¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë16¡§00¤è¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ°ìµóÊüÁ÷¡£
