J２上位対決を制したのはRB大宮！ カプリーニが痛恨のPK失敗も福井啓太が決勝弾！ 敵地で10人の仙台に２−１勝利
J２で４位のベガルタ仙台（勝点54）と、６位のRB大宮アルディージャ（勝点50）。10月４日に行なわれたJ２第32節で、両者がユアテックスタジアム仙台で対戦した。
序盤は拮抗した展開で、徐々にホームの仙台がペースを握る。だが、先制したのはアウェーの大宮。38分、テンポ良くパスをつないで左サイドから崩し、最後は泉柊椰のお膳立てから、カプリーニが自慢の左足で鋭いシュートを突き刺した。
大宮の１点リードで迎えた後半、ビハインドの仙台は一挙に３枚替え。石尾陸登、武田英寿、荒木駿太が投入される。
51分、大宮に追加点の絶好機が訪れる。敵陣ボックス内でパスを受けようとしたカプリーニが、菅田真啓に倒されてPKを獲得。カプリーニ自らがキッカーを務めるが、GK堀田大暉の好守に阻まれる。
ピンチを脱した仙台が55分、試合を振り出しに戻す。素早い攻守の切り替えで奪ったボールを前線に供給。これを受けた相良竜之介のシュートはGK笠原昂史にストップされるも、こぼれ球に反応した郷家友太が押し込んだ。
同点に追いついて勢いづく仙台は、67分に数的不利に。井上詩音がこの日、二度目の警告で退場処分に。井上は悔しそうな表情でピッチを後にする。
その後も一進一退の攻防が続くなか、81分に大宮が勝ち越す。ボックス左角付近から福井啓太が供給したクロス性のボールは、反応した味方や相手を通り過ぎて、そのままゴールに収まった。
試合はそのままタイムアップ。２−１で競り勝った大宮は連勝を達成。敗れた仙台は７試合ぶりの黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
