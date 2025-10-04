憧れの菅原由勢のようにU-20W杯の舞台から飛躍を目ざす。飛び級で船越Jメンバー入りした右SBが初先発で躍動【現地発】
［U-20W杯］日本 ３−０ ニュージーランド／10月３日／ミュニシパル
高校２年生だった昨年の秋頃には名古屋グランパスU-18でプレーしていた森壮一朗は、３バックの一角で評価を高めた今季からトップチームに帯同し、夏場以降は右ウイングバックで出場機会を増やしている。
船越ジャパンの活動には昨季まで一度も参加していなかったが、６月のモーリスレベロトーナメント（旧・トゥーロン国際大会）でU-20日本代表に初めて招集。そこから船越優蔵監督の信頼を得て、ひと世代飛び級で本大会のメンバー入りを果たした。
今大会は初戦のエジプト戦（２―０）に後半途中から出場。グループステージ突破が決まって迎えた第３戦のニュージーランド戦（３−０）で、初めてスターティングメンバーに名を連ねた。
右SBに入ると、立ち上がりからアグレッシブにプレー。高い位置を取り、何度も深く抉ってクロスを供給した。
「強みはどんどん前に出ること。サイドバックとして自分が出たら、そこが１番の価値だと思っている。量としても背後を追い越す動きというのは多く出せました」（森）
日本の先制点のシーンも森がきっかけだった。クロスを入れて逆サイドに流れたところから、組み立て直してMF小倉幸成（法政大）のゴールが生まれた。
ただ、アシストやゴールが記録できたわけではない。「得点につながったかというと、そうではありません。もっともっとここで自分のクロスやシュートで結果を出さないと、自分の価値はまだまだ上がっていかない」と自戒の念を込め、ラウンド16以降の活躍を見据えた。
CBから右SBや右ウイングバックにポジションを移した経歴はもちろん、名古屋U-18から、高校在学中にトップチームデビューを飾った点は、アカデミーの先輩でもある菅原由勢（ブレーメン）に通ずるものがある。本人も憧れており、プレー面で参考にしているという。
「クロスの質とかが高い攻撃的な選手。プレーも見ますし、真似しつつ、早く追いつけるように頑張りたい」（森）
菅原とは面識があり、オフシーズンに一度だけ食事を共にした。当時、プレミアリーグのサウサンプトンに所属していた先輩に、世界トップクラスのアタッカーと対峙した話を直接聞く機会に恵まれたと振り返る。
「プレミアリーグはレベルが高く、ウイングの選手は本当に速いし、彼らをどう止めていくかという話が印象に残っています。１週間分析しても足りないと言っていたぐらいなので、自分も同じ舞台でプレーしたいという気持ちがすごく高まりました」
菅原も2019年のU-20W杯でベスト16入りを経験。最終盤に失点に絡むミスで韓国に０−１に敗れたものの、直後にAZへ加入してA代表まで上り詰めた。ひと世代飛び級で選ばれているとはいえ、森も大舞台をきっかけに可能性を広げたとしても不思議ではない。
ノックアウトステージに入れば、今まで以上に総力戦となる。特に今大会は21名の登録で、複数ポジションをハイレベルにこなせる森の存在がチームには必要不可欠。憧れの先輩と同じ道を辿るべく、名古屋のアカデミーで育った俊英は異国の地でさらなる飛躍を誓う。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
