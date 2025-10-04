Photo: 小暮ひさのり

信じられます？ これケルヒャーです。

家の掃除って、意外と水が必要な場面が多いですよね。特に戸建ての家だと、サッシやベランダを掃除したいのにホースが届かない！ なんてことも。我が家もまさにソレで苦しんでいます。

ジョウロでチョロチョロ流しても、いまいちスッキリしない。ケルヒャーの“高圧洗浄機”も持っていて、実力はもちろん申し分ないのですが、セッティングが面倒くさいしそもそも電源コードとホースが届かない。

なんて、ベストな答えが無くて結局掃除が後回しになっていたのですが、ついに解答を得られました。

ケルヒャーの「マルチクリーナー OC 3 FOLDABLE」です。こちら、ざっくり言えば「面倒じゃないケルヒャー」です。

高圧洗浄機の課題を解決してくれた

ケルヒャーの高圧洗浄機って水だけでしつこい汚れもブッシャーっとキレイにしてくれるパワフルさがありますけど、メリットだけじゃなくて気になる点もあります。

たとえば…

・準備が面倒 ・電源が無いと使えない ・水道にホースを繋がないと使えない ・駆動音が気になる

などですね。実際この辺がハードルとなって、「この場所はケルヒャー使えない」とか「今日はケルヒャーいいかな」ってなりがち。

でも、今回使った「マルチクリーナー OC 3 FOLDABLE」は、これら既存のケルヒャーの弱点をまるく解決したモデルです。

まず、充電式のバッテリー駆動なので、使う時に電源につなぐ必要がありません。

フル充電すると15分連続で稼働できます。USB充電（USB-C）なので、モバイルバッテリーでも充電できるのが強い。

そして、バケツタイプなので、水道にホースをつなぐ必要がありません。

容量は8Lとけっこうな容量が入ります。サッシの掃除くらいなら一度の給水で十分。というか、フルフルにいれると重いので、8分目くらいにしておくと良いと思います。

高圧洗浄機ではないので、水圧はソコソコですけど、水道直結のシャワーよりも確実に圧力は高いので、当てるだけでサッシの溝のゴミもスッキリと剥がれて流れていきます。

そして、水栓のホースが届かないサッシが掃除できるのが、本当に嬉しくてですね…。

この窓、裏手にあるので掃除しようと思ったら、ジョウロに水を汲んで気合で持ち上げて上からジャバジャバかけて、そしてさらにブラシで擦って、流して。そんな重労働しないといけなかった場所が、水を汲んでトリガーを握るだけになりました。革命です。戸建ての方、悪いこと言わないのでコレ買っておきましょうよ。

マンション住まいの方ももちろん、網戸掃除の時にササっと使えるので便利。

車や自転車にもちょいどいい。浴室だって使える

あと、ケルヒャーといえば洗車。

でも車を1台洗うなら…さすがに高圧洗浄機を水道に繋いだ方がいいと思います。こっちだとバケツの水を何度もくまないといけないので、面倒くささが勝っちゃうかも。

でも、ホイールや下回りといったピンポイントならこちらでもアリかな。雨降った次の日、タイヤやハウジングにこびりついた泥落としとして、ジャーっと手早くキレイにできます。

別売りですが、ブラシノズルのアタッチメント（ウォッシュブラシ）があるので、ホイール周りや自転車の清掃なそちらを使うとさらにお手軽に。

個人的にそう、ここだよ！ を感じたのが浴室。

お掃除のプロが高圧洗浄機で浴室掃除する姿に憧れて何度か試したんですが、高圧洗浄機だと威力高すぎて跳ね返りでうぇっぷ！ ってなるし、そもそも浴室まで高圧洗浄機を持ってきて、電源繋いで、水を用意して…と準備で10分くらいはかかっていたんですが、こちらはバケツに水入れるだけですからね。お手軽さが違います（充電しておかないと…ですが）。

ベランダ掃除、これでいいじゃん

そしてこのツール、いちばん活躍するのはベランダだと思います。

我が家のベランダ、ウッドタイルを敷き詰めているのですが、至る所が砂だらけ。隅っこをめくると泥汚れもどわっと溜まってて、そっと閉じしたくなるレベルでした。もうこうなると、水で流さないとどうにもならなりません。

そこで登場「マルチクリーナー OC 3 FOLDABLE」。水入れて、電源ONで、ジャーっとできる、この救世主っぷりはすごいですね。

泥汚れがぐんぐん剥がれて流れていく様子を見ていると、気持ちよくて楽しくて…。もう一生ベランダ掃除していてもいいくらい。ってのは言い過ぎですが、達成感素晴らしいですよこれは。

ベランダ全面をキレイにするには、4〜5回水を補充する必要があったので、階段の上り下りはそれなりに大変でしたけど、水なしで掃除はもうムリなレベルの汚れを解決してくれました。

このどこでも水洗浄できるってのはもう革命的。外水栓からロープを使ってホースをベランダまで引き上げるよりも、僕はこれからもコイツに頼りたい。

収納もコンパクト。使いたい時にすぐ使えるケルヒャー

手軽さは収納時にも。たたむとここまでコンパクトになるところが百万点です。

ほら、ケルヒャーって基本デカいから、物置きとかにしまいがち。…で、しまっちゃうから使わなくなっちゃう。

でも「OC 3 FOLDABLE」なら下駄箱のこんなスキマにもしまえて、どんな場所でも持っていってケルヒャーできる、日常の掃除にちょうどいい「モバれるケルヒャー」となっています。

パワーはそこそこなので、掃除対象を選びますけど、掃除においてはパワーを求めるだけがすべてではありませんしね。フットワークが良ければ利用頻度が高くなるし、その分キレイに繋がる…はず！

ほんと、個人的には一家に一台レベルでおすすめしたいな。キレイにするのが楽しくなっちゃうよ、コレは。

