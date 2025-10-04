演歌歌手の長山洋子（57）が4日、都内で一般人が長山の最新曲「昭和の女」の歌唱を競うカラオケ選手権にゲスト出演した。

114名の応募者の中から選ばれた参加者10名が同曲を披露した後にステージに登った長山は「皆さん想像を超えた歌唱力。個性豊かでした」と絶賛していた。

歌唱コーナーでは華やかな水色の着物姿で「捨てられて」、「昭和の女」の2曲を伸びやかな歌声で披露。ファンを魅了していた。

長山自身はカラオケで「みずいろの雨」などで知られる八神純子（67）を歌うと即答。「八神さんの歌い上げる感が、ちょっと一杯はいったぐらいの時に、気持ちよく歌える」と笑顔を見せていた。

演歌歌手の細川たかし（75）と、大阪や東京などを巡るコンサートツアー「細川たかし 長山洋子 〜ふたりのビッグショー〜」を開催中。次回の公演は9日に、宮城・名取市文化会館で予定している。

「リピーターのお客様が多くて、同じ地区に行ってもたくさんの方が来てくださる。歌い手としてとてもうれしいこと。何度も聞きたいと思えるように歌い手として精進していきたい」と気を引き締めていた。