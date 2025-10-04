Æ£°æÁïÂÀ¡¢5Ï¢ÇÆ¤ØÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¾´ý¤ÎÎµ²¦Àï¤¬³«Ëë
¡¡¾´ý¤ÎÂè38´üÎµ²¦Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤Ï3¡¢4¤ÎÎ¾Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦²¦ºÂ¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¡¦²¦¾¤È¤Î¼·´§¡á¤¬75¼ê¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤òÇË¤ê¡¢5Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¡¢Æ£°æÎµ²¦¤¬ËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤»¤ÐÏ¢Â³5´ü³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¿È»°¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö±ÊÀ¤¾Î¹æ¡×¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¡£Îµ²¦Àï¤Ç¡¢2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£Âè2¶É¤Ï16¡¢17Æü¤ËÊ¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Îµ²¦Àï7ÈÖ¾¡Éé¤Ï2ÆüÀ©¤Ç»ý¤Á»þ´Ö³Æ8»þ´Ö¡£Àè¤Ë4¾¡¤·¤¿Êý¤¬Îµ²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£