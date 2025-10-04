ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡107Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ø¡¡Åê¼ê¤¬8¡¢9ÈÖ°Ê³°¤ÇPS½Ð¾ì¤Ê¤éB¡¦¥ë¡¼¥¹°ÊÍè¡¡1ÈÖ¤Ê¤éPS»Ë¾å½é
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9·î16Æü¤Î»î¹ç¤Ç5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµò¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÅêÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤º´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌÀÆü¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë1ÈÖ¤òÂÇ¤Æ¤ÐPS»Ë¾å½é¤Î1ÈÖ¤òÂÇ¤ÄÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¾Ò²ð¡£²áµî¡¢Åê¼ê¤¬8¡¢9ÈÖ°Ê³°¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¸µÁÄÆóÅáÎ®¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬1918Ç¯¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡Ö6ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢107Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¹¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç8²ó7°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢4¾¡2ÇÔ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÄ´À°¡£¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï½éÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·¹¼Ð¤Ê¤É¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæ·øÉÕ¶á¤ÇÄÁ¤·¤¯Ã»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤ò3ËÜ¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2¿Í¤ÇÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ï18Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£