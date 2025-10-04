59年前“イタリア名車”の高額価格におぎやはぎ納得「ここまで仕上げているからね」 矢作兼「やっぱり買わなきゃだめかー」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう4日に放送される。今回は、『愛車遍歴 祝！15年目突入スペシャル』と題し、節目を迎えた番組をお祝いしようと、数々の名車やそのオーナーが登場。まもなく放送500回ということで、“500”にまつわる名車がそろう。
【番組カット】おぎやはぎ納得の高額…59年前“イタリア名車”の全ぼう
2台目に登場したのはおぎやはぎが「あっ、かわいいのがきた」と大喜びの1台で、大人気アニメ『ルパン三世』シリーズでおなじみの『フィアット500』。18年で累計400万台が生産された、イタリアの魂とも言うべき1台は、1966年式『Fタイプ初期型』を、オリジナルパーツでフルレストア。すべてイタリアでレストアするという細かいこだわりにおぎやはぎも感心する。
矢作が「この車買えるんですか？」と聞くと「売ってます」と返答。その金額は、かなり高額だったが、おぎやはぎは「ここまで仕上げているからね」と納得する。
矢作の運転で試乗すると「この軽さがいいね！」と絶賛。矢作は過去に何度も買おうと思ったという同車に心惹かれ、「やっぱり買わなきゃだめかー」としみじみ。小木に「買え、買え」とけしかけられた。
