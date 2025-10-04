『ばけばけ』トキのため…司之介＆フミがお見合い相手を探す 第6回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第6回（6日）の場面カットが公開されている。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
前回は、明治19年。トキ（高石あかり）は、借金を返すために親戚の雨清水傳（堤真一）が経営する機織り工場で働いていた。しかし、膨大な借金の前に生きてくのがやっとなトキと松野家。そこに、借金取り・森山（岩谷健司）が「トキを遊郭にやって借金を返せ」と現れる。トキは借金返済のため、働き手となる婿をとることを提案する。同僚のチヨ（倉沢杏奈）、せん（安達木乃）とまずは有名な恋占いをすることになるのだが。
今回は、貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ（高石あかり）。しかし、チヨ（倉沢杏菜）とせん（安達木乃）と行った恋占いの結果は一人だけ悲惨で…落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、お見合い相手探しに奔走する。一方、工場では恋占いの結果通りに、せんの結婚が決まりチヨと雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が祝福をしていた。それを知ったトキは占いの結果通りの結婚に焦りを覚える。
