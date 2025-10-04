◇プロ野球ファーム日本選手権 中日 16-3 巨人(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

イースタン・リーグとウエスタン・リーグの優勝チームによって争われる「2025年プロ野球ファーム日本選手権」は、中日がファーム日本一に輝きました。

中日の先発マウンドに上がったのは今季ファームで8勝をあげている仲地礼亜投手。仲地投手は初回を三者凡退に切って取ると、2回以降もスコアボードに0を並べていきます。

援護したい打線は2回、相手のエラーなどで1アウト2、3塁のチャンスを迎えると、宇佐見真吾選手と村松開人選手が連続タイムリーを放つなどで3点を先制しました。

さらに4点リードの6回には、満塁からチェイビス選手に走者一掃タイムリー2ベースが生まれるなど、一挙5得点。打者9人の猛攻で巨人を突き放します。

先発した仲地投手は6回途中、被安打3、6奪三振、無失点と好投。後を受けた投手陣は9回に反撃を許したものの、16安打16得点の大量リードを守って勝利を収めました。

勝利した中日は2011年以来7度目のファーム日本一。試合後には落合英二2軍監督が「シーズンの勢いそのままに宮崎に乗り込んで、本当に良いゲームができた」とコメントしました。