「5回を投げて5安打2失点」大谷翔平の投球成績を名GMが大胆予想　フィリーズは「再戦の準備に時間を消化できた」

ポストシーズン初登板初先発を迎える大谷翔平(C)Getty Images

現地時間10月4日からナショナル・リーグの地区シリーズが開幕。ワールドシリーズ連覇を目指すドジャースは同日に、敵地で強豪フィリーズとの第1戦を迎える。

【画像】全力で応援するわよ！真美子夫人含め、ドジャース夫人会が集結したシーン

ドジャースが初戦先発に送り込むのが大谷翔平だ。ポストシーズン初登板となる二刀流は、今年9月16日にフィリーズと対戦した際に、5回68球、無安打、5奪三振と圧倒した。

MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組「MLB Tonight」では、両チームの戦いぶりを展望。ポストシーズンでの過去の対戦は、5度ともにリーグチャンピオンシップシリーズで、フィリーズの3勝2敗と紹介した。

「開幕が楽しみでなりません」と元メッツGMのスティーブ・フィリップス氏が言えば、2007年サイ・ヤング賞右腕のジェイク・ピービー氏も「どの選手が活躍するのかを見るのが楽しみですね」と同調し、胸を高鳴らせた。

番組内では自然と大谷の話題になった。「オオタニはタリック・スクーバル（タイガース）やポール・スキーンズ（パイレーツ）と同じレベルにある」と評したピービー氏の横で、司会者から「オオタニの現実的な投球成績はどれくらいになりそうか？」と尋ねられたフィリップス氏は「5イニングを投げて、5安打2失点だと思います」と大胆予想した。