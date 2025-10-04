µð¿ÍCS¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¤«¡¡º£µ¨¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¤¿23ºÐÆâÌî¼ê¤Îüþ³ÎÊÑ¤Ö¤êüþ¤ËÃíÌÜ¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
Ãæ»³¤Ïº£µ¨¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¤ÏCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¡ÊºÇÂç3»î¹ç¡¢2¾¡Àè¾¡¡Ë¤ò2°Ì¤ÎDeNA¤È¡¢10·î11Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ²£ÉÍ¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËDeNAÂ¦¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Î±þ±çÀÊ¤òÄÌ¾ï¤Î¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¥¦¥£¥ó¥°ÀÊ¤ËÀß¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¡£·èÀï¤ÎÃÏ¤Ï¡ÖÃÏ¤ÎÍø¡×¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀÄ°ì¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¥à¡¼¥É¤È¤âÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌöÆ°¡ªÃæ»³ÎéÅÔ¤Î°µ´¬¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥·¡¼¥ó
¡¡DeNAÀèÈ¯¿Ø¤ÏÅì¹î¼ù¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤éº¸±¦¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿µÈÀî¾°µ±¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½Äê¡£3°Ì¤«¤é¤Î²¼Ñî¾åV¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¼ê¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¡¢23ºÐÆâÌî¼ê¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï103»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.265¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡º¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³ÐÀÃ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£6·î29Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÊü¤ê¹þ¤ß¡¢¥×¥í1¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó7ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢³èÌö¤Îµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ³°Ìî¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤âºÆ»°¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤¬ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤â½é²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª3»î¹ç¤Ï13ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.308¡¢6ÂÇÅÀ¤ÈÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÍè¤ëCS¤Ë¸þ¤±¡¢¹¥ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ»³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¥Á¡¼¥à²ÝÂê¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤Î°éÀ®¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Öº£Ç¯¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÄê¡×¡ÖÃæ»³¡¢Àô¸ý¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢CS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È3Áª¼ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬º£µ¨Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëÃ»´ü·èÀï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤Ï¸½¤ì¤ë¤«¡£°¤Éôµð¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï