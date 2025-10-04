【ユニクロ新作】「コーティングショートジャケット」は着心地軽やか。辛口過ぎないぷっくりとろみレザーだよ
涼しい日も増えてきて、秋冬に向けてそろそろアウターが気になり始める季節。少しずつチェックしておきたいタイミングですよね。
UNIQLO（ユニクロ）2025年秋冬コレクションからは、注目のアウターが続々と登場しています。
今回は、フェイクレザーのとろみ感がかわいい「コーティングショートジャケット」をご紹介。トレンド感と着やすさを両立した一着を、ぜひチェックしてみてくださいね。
【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」
2025年ユニクロの新作「コーティングショートジャケット」（税込7990円）は、フェイクレザーの質感が魅力のショート丈アウター。
153cm / Mサイズ着用
一着で存在感を放つレザージャケットは、どうしてもハードな印象が強くて「ちょっといかついかも」と挑戦をためらっていた人も多いのではないでしょうか？
ところが、この「コーティングショートジャケット」は、独特のフェイクレザーを採用し、程よい光沢感ととろみのある質感に。
そのおかげで、辛口すぎずやわらかな雰囲気に仕上がっているんです。
153cm / Mサイズ着用
さらにフェイクレザーならではの柔らかさで、ごわつきや窮屈さを感じにくく、羽織り心地もとっても軽やか。
見た目のかっこよさと、着心地の良さをどちらも叶えてくれる優秀アウターです。
ゆるく着こなせるポイントはほかにも
レザージャケットの堅苦しさを感じさせないポイントは、ディテールにも。
ぷっくりとした襟元でかわいさをプラスしつつ、フロントのポケットもほんのり甘さをプラスしてくれます。
フロントボタンをすべて留めて、中にハイネックをレイヤードしても◎
合わせるアイテム次第で甘さを足しやすい質感だから、簡単に甘辛MIXコーデが完成しますよ。
レザージャケットなのに、やわらかい雰囲気で着こなせるのはうれしいですよね。
裏地は中綿入りのキルト仕様で、見た目だけでなく防寒性もばっちり◎
デイリーコーデはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれます。
カラーはブラック・ブラウンの2色展開
153cm / Mサイズ着用
カラーは、エディター着用の『09 BLACK』と『38 DARK BROWN』の2色展開。
ブラウンレザーはより一層柔らかい印象で、ブラックとはまた違った風合いが楽しめますよ。
サイズはXS / S / M / L / XL / XXL / 3XLの7種類。レビューでは「袖がやや長め」という声も多く見られたので、試着して選ぶのがおすすめです。
153cm / Mサイズ着用
少し襟を抜いて着るとぐっとこなれた印象に。試着のときは、襟を後ろに軽く引いてみてくださいね。
甘辛MIXコーデを楽しめるよ
今回は、ユニクロの新作レザージャケット「コーティングショートジャケット」をご紹介しました。
かわいらしいコーデにもすっと馴染んで、レザージャケット特有の堅苦しさを感じさせない一着。フェイクレザーならではのほどよい光沢感ととろみを、ぜひ店頭で確かめてみてください。
「普段レザージャケットには挑戦できない」という方も、この一着なら気軽に挑戦できそうですよ。
UNIQLO（ユニクロ）2025年秋冬コレクションからは、注目のアウターが続々と登場しています。
今回は、フェイクレザーのとろみ感がかわいい「コーティングショートジャケット」をご紹介。トレンド感と着やすさを両立した一着を、ぜひチェックしてみてくださいね。
【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」
153cm / Mサイズ着用
一着で存在感を放つレザージャケットは、どうしてもハードな印象が強くて「ちょっといかついかも」と挑戦をためらっていた人も多いのではないでしょうか？
ところが、この「コーティングショートジャケット」は、独特のフェイクレザーを採用し、程よい光沢感ととろみのある質感に。
そのおかげで、辛口すぎずやわらかな雰囲気に仕上がっているんです。
153cm / Mサイズ着用
さらにフェイクレザーならではの柔らかさで、ごわつきや窮屈さを感じにくく、羽織り心地もとっても軽やか。
見た目のかっこよさと、着心地の良さをどちらも叶えてくれる優秀アウターです。
ゆるく着こなせるポイントはほかにも
レザージャケットの堅苦しさを感じさせないポイントは、ディテールにも。
ぷっくりとした襟元でかわいさをプラスしつつ、フロントのポケットもほんのり甘さをプラスしてくれます。
フロントボタンをすべて留めて、中にハイネックをレイヤードしても◎
合わせるアイテム次第で甘さを足しやすい質感だから、簡単に甘辛MIXコーデが完成しますよ。
レザージャケットなのに、やわらかい雰囲気で着こなせるのはうれしいですよね。
裏地は中綿入りのキルト仕様で、見た目だけでなく防寒性もばっちり◎
デイリーコーデはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれます。
カラーはブラック・ブラウンの2色展開
153cm / Mサイズ着用
カラーは、エディター着用の『09 BLACK』と『38 DARK BROWN』の2色展開。
ブラウンレザーはより一層柔らかい印象で、ブラックとはまた違った風合いが楽しめますよ。
サイズはXS / S / M / L / XL / XXL / 3XLの7種類。レビューでは「袖がやや長め」という声も多く見られたので、試着して選ぶのがおすすめです。
153cm / Mサイズ着用
少し襟を抜いて着るとぐっとこなれた印象に。試着のときは、襟を後ろに軽く引いてみてくださいね。
甘辛MIXコーデを楽しめるよ
今回は、ユニクロの新作レザージャケット「コーティングショートジャケット」をご紹介しました。
かわいらしいコーデにもすっと馴染んで、レザージャケット特有の堅苦しさを感じさせない一着。フェイクレザーならではのほどよい光沢感ととろみを、ぜひ店頭で確かめてみてください。
「普段レザージャケットには挑戦できない」という方も、この一着なら気軽に挑戦できそうですよ。
「コーティングショートジャケット」商品ページ