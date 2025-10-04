【ユニクロ新作】「コーティングショートジャケット」は着心地軽やか。辛口過ぎないぷっくりとろみレザーだよ

涼しい日も増えてきて、秋冬に向けてそろそろアウターが気になり始める季節。少しずつチェックしておきたいタイミングですよね。

UNIQLO（ユニクロ）2025年秋冬コレクションからは、注目のアウターが続々と登場しています。

今回は、フェイクレザーのとろみ感がかわいい「コーティングショートジャケット」をご紹介。トレンド感と着やすさを両立した一着を、ぜひチェックしてみてくださいね。

ユニクロ】「コーティングショートジャケット」

2025年ユニクロの新作「コーティングショートジャケット」（税込7990円）は、フェイクレザーの質感が魅力のショート丈アウター。


153cm / Mサイズ着用

一着で存在感を放つレザージャケットは、どうしてもハードな印象が強くて「ちょっといかついかも」と挑戦をためらっていた人も多いのではないでしょうか？

ところが、この「コーティングショートジャケット」は、独特のフェイクレザーを採用し、程よい光沢感ととろみのある質感に。

そのおかげで、辛口すぎずやわらかな雰囲気に仕上がっているんです。


153cm / Mサイズ着用

さらにフェイクレザーならではの柔らかさで、ごわつきや窮屈さを感じにくく、羽織り心地もとっても軽やか。

見た目のかっこよさと、着心地の良さをどちらも叶えてくれる優秀アウターです。

ゆるく着こなせるポイントはほかにも



レザージャケットの堅苦しさを感じさせないポイントは、ディテールにも。

ぷっくりとした襟元でかわいさをプラスしつつ、フロントのポケットもほんのり甘さをプラスしてくれます。

フロントボタンをすべて留めて、中にハイネックをレイヤードしても◎



合わせるアイテム次第で甘さを足しやすい質感だから、簡単に甘辛MIXコーデが完成しますよ。

レザージャケットなのに、やわらかい雰囲気で着こなせるのはうれしいですよね。



裏地は中綿入りのキルト仕様で、見た目だけでなく防寒性もばっちり◎

デイリーコーデはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれます。

カラーはブラック・ブラウンの2色展開


153cm / Mサイズ着用

カラーは、エディター着用の『09 BLACK』と『38 DARK BROWN』の2色展開。

ブラウンレザーはより一層柔らかい印象で、ブラックとはまた違った風合いが楽しめますよ。

サイズはXS / S / M / L / XL / XXL / 3XLの7種類。レビューでは「袖がやや長め」という声も多く見られたので、試着して選ぶのがおすすめです。


153cm / Mサイズ着用

少し襟を抜いて着るとぐっとこなれた印象に。試着のときは、襟を後ろに軽く引いてみてくださいね。

甘辛MIXコーデを楽しめるよ

今回は、ユニクロの新作レザージャケット「コーティングショートジャケット」をご紹介しました。

かわいらしいコーデにもすっと馴染んで、レザージャケット特有の堅苦しさを感じさせない一着。フェイクレザーならではのほどよい光沢感ととろみを、ぜひ店頭で確かめてみてください。

「普段レザージャケットには挑戦できない」という方も、この一着なら気軽に挑戦できそうですよ。

「コーティングショートジャケット」商品ページ