石破茂首相（６８）の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）が第２９代総裁に選出された。自民党初の女性総裁。決選投票で本命視されていた小泉進次郎農相（４４）を破る大逆転勝利。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。

決選投票の結果を受けて、あいさつを行った高市氏に続いて、石破首相もあいさつ。その中で、党員から笑いが起きる場面があった。

石破首相は「ひとりひとりの幸せを実現するために、我が自由民主党はあります」と言った後、「高市新総裁の下で、あそこまではっきりワーク・ライフ・バランスやめたって言われると、大丈夫かぁ〜？っていう気がせんではありますが」と冗談めかして話すと、会場から笑いが起こり、高市氏も笑顔になった。

これは高市氏のあいさつの中での「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」との発言を受けてのものだった。

石破首相は続けて「それは、高市新総裁の己を捨ててすべて全身全霊、国家国民のために、次の時代のために、決意の表れと思っております。みんなで己を捨てて国家国民のため、そして世界のため」と呼びかけた。