タレントの関根勤（72）が4日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。実際に会った時にその身長に驚いた2人の女優を明かした。

この日は“コサキン”長年の相方、タレントの小堺一機（69）とともに出演。関根が「身長はフェチですよ、俺」と告白。「ナイツ」の土屋伸之が「誰が一番会って“あ、大きいな”って（思った）？意外と大きいは？」と質問。

これに、関根は「意外と大きいのはガッキー」と女優の新垣結衣の名前を挙げ、「俺ね、ガッキーは162、3（センチ）だと思ってたの。169（センチ）あったの」と明かした。

「俺ね、もう勝手にコンコンって（楽屋を）ノックしちゃったのよ。会いたいから。別に後の番組別で違うのに。“あれ、誰ですか？”“すいません、ちょっとあいさつしたくて”って。“ どうもどうも”って言ったら、俺の結構上を見てるのに気づいたのよ」とした。

さらに「上戸彩ちゃんは若い頃から出てたじゃない。だから、かわいい感じだったから、俺、勝手に157（センチ）だと思ってたの、身長。で、157顔だなと思ってたの。それで、ずっとそのイメージで見てたのよ。そしたら『上戸彩大好き芸人』っていうのをやったわけですよ、『アメトーーク!』で。そしたら最後に来てくれたわけ。“え？デカい”って。164（センチ）なのよ。僕の中で、身長学の中で、最も差が大きかったのが上戸彩ちゃん。7センチ」と笑った。