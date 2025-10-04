自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。1955年に党が結成されて以来、初の女性総裁に。15日召集で調整中の臨時国会では、日本初のとなる女性総理に指名される見通しになっている。高市新総裁決定の瞬間には両脇を固めていた女性議員たちも大喜び。笑顔は控えめに、毅然とした表情で新総裁指名を受けた高市氏の横で、思わず目元を押さえるような仕草も見られた。

【映像】高市早苗新総裁の横で目元を押さえる女性議員

高市氏は今回が3度目の総裁選。前回は、石破茂前総裁に1回目の投票では上回っていたものの、決選投票で逆転を許すと、その後の会見では涙をこらえて語るようなシーンもあった。今回は党員票で多くの支持を集めると、決選投票でも小泉進次郎農林水産大臣を党員票だけでなく議員票でも上回り当選。初の女性総裁となった。

昨年と同じく青のスーツで総裁選に臨んだ高市氏は、決選投票の末に勝利、新総裁に指名されるとカメラのフラッシュを浴びる中、笑顔は控えめにしつつ、四方に向けて丁寧にお辞儀した。その横で拍手をしながら喜んでいたのが、松島みどり衆議院議員と生稲晃子参議院議員。どちらも今回の総裁選で、高市氏の推薦人になった人物だ。

特に感情を出していたのは松島氏。高市氏が気を引き締めるような表情をする中、何度も拍手をした後、目が潤んだのか目元を押さえるような仕草も。また敗れた小泉氏は、両隣に座っていた議員に「ありがとう」といった口ぶりで、笑顔で感謝を伝えていた。

（ABEMA NEWS）

