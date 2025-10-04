48周目に赤旗中断が入り、残り30分のタイムレースとして再開されたスーパーGT第6戦決勝は、終盤に向けて熾烈さを増していった。セーフティカーの先導が明けた55周目、バトルの火ぶたが切られると、直後の56周目に劇的なシーンが訪れる。

【映像】2台の間へ“割り込み”オーバーテイク（実際の様子）

TGR TEAM Deloitte TOM’S（#37 Deloitte TOM'S GR Supra）ジュリアーノ・アレジとSTANLEY TEAM KUNIMITSU（#100 STANLEY CIVIC TYPE R-GT）牧野任祐が白熱のバトルを展開した。

この日、最後尾スタートから怒涛の追い上げを見せていた100号車 牧野任祐は、赤旗中断明けも勢いをそのままに37号車 ジュリアーノ・アレジをアウトサイドからオーバーテイクし7番手に浮上。次のターゲットに、NISMO（#23 MOTUL AUTECH Z／千代勝正）を見据える。しかし千代は、100号車をGT300クラス車両をうまく使ってブロック。このまま激しい接近戦が展開されるかと思われた次の瞬間、背後から猛スピードで加速するマシンが現れる。

先ほど追い抜かれたばかりの37号車ジュリアーノ・アレジが、GT300車両とそれを避けた100号車とのわずかな1台分の隙間へ。まさに割って入るといった形でマシンをねじ込んだ。サッシャ氏も「スタンレー、デロイトがまたやりあっている」と実況、番組のスタジオでは熱狂的なジュリアーノ推しの『ぱーてぃーちゃん』信子も「そこいくの！？エグ…」と絶句していた。

37号車は100号車とサイドバイサイドに持ち込み、ホームストレートで加速を伸ばしてそのまま100号車を追い抜き返した。

SNSでは「抜き返した！」「アレジさん仕事人すぎる」と大盛り上がり。トヨタとホンダの真っ向勝負に、多くのファンが熱狂した。

この後のレースは3度目のFCY導入により、後半は実質14分半のスプリント勝負へと変貌。表彰台こそ届かなかったものの、37号車が5位、100号車が6位でフィニッシュを果たした。

（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）