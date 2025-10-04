モデルでタレントの西山茉希さんが、自身のインスタグラムで国会議事堂を見学した模様を投稿しています。



【写真を見る】【 西山茉希 】 “国会議事堂でお寿司” 貴重な体験に「#不思議な感覚の時間でした」





西山さんは「初めて入った衆議院議場」と、議場の写真を投稿。「記者席には各新聞社の名前が書かれた札もあって座る場所が決められていること」「音が反響しないように彫刻が彫られていたり」などを初めて知って感心した様子。

そんな西山さんが気になったのが「窓が無いから酸素が薄く、廊下には公衆電話ボックスみたいな酸素ボックスがあったり」「あの部屋はなんとも眠たくなる環境なことを実感」という、議場の様子。居眠りする議員達の印象からか「酸素増やせないのかなぁ」と改善を問うています。









そして「いざ食堂に向かうと、まさかの"金沢まいもん寿司"との再会が」と、ランチのお寿司の写真を投稿。ハッシュタグで「#緊張しててもまいもん寿司は変わらず美味しい」と追加しています。









西山さんは、敷地に入る際に「敬礼されて正しい返し方がわからなかった」「せっかくだから敬礼すればよかったな」と回想。ハッシュタグで「#不思議な感覚の時間でした」と素直な思いを明かしています。

【担当：芸能情報ステーション】