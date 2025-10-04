「楽天−西武」（４日、楽天モバイルパーク）

今季限りで現役を引退する楽天の岡島豪郎外野手が八回、代打で登場。試合後に引退セレモニーを迎える中、中前打で惜しみない拍手を浴びた。

同点で迎えた八回だ。岡島がネクストで準備を始めた。名前がコールされると、大歓声に包まれる。顔をゆがめ、涙をこらえながら立った打席。最後は中前打を記録した。

さらに九回には右翼の守備に就き、再び本拠地に大歓声。無死一塁では左翼へ守備位置を移した。

岡島は白鷗大からドラフト４位で楽天に入団。楽天一筋で１４年間プレーし、２０１３年には「１番・右翼」として定位置をつかみ、球団初のリーグ優勝＆日本一に貢献した。度重なるケガにも泣き、昨季は３１試合の出場にとどまり、今季はここまで１軍出場がなかった。

この日は早朝からフラワースタンドが設置された。１３年のリーグ優勝＆日本一メンバーからも続々届けられ、主将だった松井稼頭央さんや巨人・田中将、ヤクルト・嶋ヘッドコーチらからのフラワースタンドで球場はカラフルに彩られた。

また中島、村林、黒川、太田らスタメンメンバーも登場曲に、岡島のこれまでの登場曲を使用するメドレーで打席に向かうなど、後輩らに愛された男へ粋な演出が待っていた。