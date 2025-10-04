【りんどう賞】伏兵ラスティングスノーが連勝

10月4日、京都競馬場で行われた9R・りんどう賞（2歳1勝クラス・芝1400m）は、西村淳也騎乗の7番人気、ラスティングスノー（牝2・美浦・池上昌和）が勝利した。クビ差の2着にメイショウハッケイ（牝2・栗東・本田優）、3着にフルールジェンヌ（牝2・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは1:21.7（重）。

1番人気で高杉吏麒騎乗、ファムマルキーズ（牝2・栗東・大久保龍志）は5着、2番人気で池添謙一騎乗、カイショー（牝2・栗東・長谷川浩大）は8着敗退。

西村淳也騎乗の7番人気、ラスティングスノーが未勝利からの連勝を決めた。スタートから先手へ。淡々とした平均ペースで主導権を握ると、直線ではもうひと粘りしてゴール前へ雪崩れ込んだ。最後は後続が一気に押し寄せてきたが、なんとか振り切ってゴール。2着にクビ、3着にハナ、4着にもクビ差と大接戦だった。

ラスティングスノー 3戦2勝

（牝2・美浦・池上昌和）

父：モズアスコット

母：プレザントブリーズ

母父：マンハッタンカフェ

馬主：矢野秀春

生産者：矢野牧場