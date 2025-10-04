モー娘。野中美希、チューブトップワンピで美デコルテ輝く 台北満喫ショットに「肩のラインが綺麗」「華奢」の声
【モデルプレス＝2025/10/04】モーニング娘。'25の野中美希が3日、自身のInstagramを更新。チューブトップワンピース姿で美しいデコルテを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】モー娘。メンバー、色白素肌輝くチューブトップ姿
野中は「台北の思い出」とつづり、台湾の台北を訪れた際の写真を公開。チューブトップのワンピースを着用し、美しい肩とデコルテを披露している。
この投稿に、ファンからは「肩のラインが綺麗」「華奢で可愛い」「天使みたい」「ウインクにやられた」「台北楽しそう」「オフショットありがとう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
