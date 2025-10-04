¡ÈÍî¹çÎµ¡É»Ë¾åºÇÂç¥¿¥¤13ÅÀº¹¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¡ª·»ÄïV¤Î11Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¡¡·¬ÅÄµð¿Í¤ò16°ÂÂÇÊ´ºÕ
¡¡¡þ¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡ÃæÆü16¡½3µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Íî¹ç±ÑÆó2·³´ÆÆÄ¡Ê56¡ËÎ¨¤¤¤ëÃæÆü¤¬14Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Á°²ó½Ð¾ì¤·¤¿11Ç¯¤ÏÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë1·³¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¡È·»ÄïV¡É¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡ËÎ¨¤¤¤ëµð¿Í¤Ï9ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎµÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£0¡½0¤Î2²ó¡¢Áê¼ê¼ººö¤«¤é1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡Ö8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Î±§º´Èþ¤¬º¸Á°¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£Â³¤¯Â¼¾¾¤â±¦Á°¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó3ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤ò²Ã¤¨4¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë¤Ï¡¢1»àËþÎÝ¤«¤éÈøÅÄ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¤µ¤é¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï²ÆìÂç¤«¤é22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿3Ç¯ÌÜ¤ÎÃçÃÏ¡£6²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë¤Ï½ÙÂÀ¤¬±¦±Û¤¨¤Ë2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢9²ó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë5ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç2¼ºÅÀ¡£1»àËþÎÝ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º¬Èø¤â²¡¤·½Ð¤·¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð16°ÂÂÇ¤Ç16¡½3¤Î°µ¾¡¡£02Ç¯¤Îºå¿À¡½À¾Éð¡Ê16¡½3¡Ë¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ÈºÇÂçÅÀº¹¤ÇÍ¥¾¡¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¢§Íî¹ç´ÆÆÄ¡¡¤¤¤º¤ìÌ¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢§ÃçÃÏ¡¡ÂÇ¼Ô¿Ø¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÏºÇ½éÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤«¤±¤Æ°ì¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¡ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤òºÇ¸å3Àï¾¡¤Ã¤Æ¡ÊÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£