K-パレットから新登場！CHUNEW リッププランパーで叶えるぷっくり美リップ

乾燥や縦ジワが気になる季節、唇のケアとメイクを同時に叶えたい女性にぴったりの新アイテムが登場しました。クオレが展開する「K-パレット」から、ぷるんとしたボリューム感と血色をプラスする『K-Palette CHUNEW リッププランパー』が2025年10月15日より全国発売。オンラインでは10月6日から先行販売され、4つのピンクカラーで唇を彩ります。

ぷるんと艶めく万能リッププランパー

『K-Palette CHUNEW リッププランパー』は、メイクアップ効果で唇をふっくらと演出。

温感・冷感成分（バニリルブチル、メントール）に加え、ハリ感をサポートするアセチルヘキサペプチド-38などを配合したメガプランプ成分※2を採用しています。

下地や保湿、保護、リップカラー、グロス、縦ジワ補正※1までマルチに活躍。スマートチップで細部まで美しく塗れるのも魅力です♡

うるおいと発色を叶える美容成分

7種の美容保湿成分※3を贅沢に配合し、べたつかずなめらかな塗り心地を実現。加水分解ヒアルロン酸やアルガニアスピノサ核油などが唇を保湿し、しっとり感が長続きします。

さらに、ツヤグロスのような質感と透け感発色で、ほんのり血色感とおしゃれなニュアンスをプラス。ピンクトーンの4色展開で、ナチュラルから華やかまで幅広いメイクに対応します♪

K-Palette CHUNEW リッププランパー



価格：1,500円（税抜）

カラー：01 ベイビーピンク／02 ピーチピューレ／03 フィグピンク／04 チェリーシロップ

サイズ：4種（リップアイテム／共通仕様）

販売開始日：2025年10月15日全国発売（オンラインは10月6日～※変更の可能性あり）

販売店：全国のバラエティショップ・ドラッグストア

※1 メイクアップ効果

※2 温感成分：バニリルブチル、冷感成分：メントール、保湿成分：ウラボシヤハズエキス、アセチルヘキサペプチド-38、ジパルミトイルヒドロキシプロリン

※3 グリチルリチン酸2K、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヘキサペプチド-38、ウラボシヤハズエキス、アルガニアスピノサ核油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ジパルミトイルヒドロキシプロリン

まとめ♡リップケアもメイクも1本で

『K-Palette CHUNEW リッププランパー』は、メイクアップと同時に唇のケアができる心強い1本。

血色感をプラスする4色のカラー展開で、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。

ふっくらしたハリ感、みずみずしいツヤ、そして快適なつけ心地を兼ね備えた万能リップ。ぜひこの秋冬のマストバイとしてチェックしてみてください♡