◆明治安田J2リーグ第32節 千葉0―2長崎（4日、千葉・フクダ電子アリーナ）

勝ち点56で2位の長崎は、敵地で同55で3位の千葉と「J1自動昇格圏内攻防戦」に挑み快勝。これで長崎は14試合無敗。勝ち点を59に伸ばし、暫定ながら今季初めて首位に立った。高木琢也新監督が指揮を執った第20節からは13試合無敗となり、8シーズンぶりの昇格にも力強く前進した。

前半はホームの千葉にゴール前まで迫られる危機もあったが、GK後藤雅明の体を張ったセーブなどで得点は許さなかった。攻めては、縦パスに抜け出した元日本代表の山口蛍が決定機を迎えるシーンもあったがゴールには至らなかった。

それでも前半45分にエジガルジュニオが左サイドからクロス気味のボールを送ると、そのままゴールネットに吸い込まれて価値ある先制点を奪った。

後半に入ると、長崎は両サイドから効果的な攻め上がりを再三披露。27分には翁長聖のクロスに松本天夢が頭で合わせて大きな追加点を奪った。ホームで攻勢に出る千葉の猛攻も一丸でしのぎ、無失点勝利を飾った。

【J2長崎のリーグ戦14戦無敗】

5・31 0●3 水 戸 Ksスタ

6・15 3△3 大 宮 ピースタ

（高木琢也監督就任）

22 3〇1 熊 本 えがおS

28 2〇1 山 形 NDスタ

7・ 5 1〇0 大 分 ピースタ

12 1△1 いわき ハワスタ

8・ 2 0△0 仙 台 ピースタ

9 2〇1 札 幌 ピースタ

17 2〇1 鳥 栖 駅スタ

24 1〇0 山 口 ピースタ

31 2〇1 藤 枝 ピースタ

9・13 2〇1 大 宮 NACK

20 1△1 富 山 ピースタ

28 0△0 秋 田 ソユスタ

10・ 4 2〇0 千 葉 フクアリ

※ピースタはホームのピーススタジアム