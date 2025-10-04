Â©»Ò¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¤Î¤ªÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¡×¢Í¡Ö²¿¤³¤ì¥¹¥²¥§¡ª¡×àÀ¨ÏÓ¥Ñ¥Ñá¤Î°¦¾ð¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¡ª¡ÖÍ§Ã£¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È10Ç¯°Ê¾åºî¤êÂ³¤±¤ë
Ãæ¿È¤â¥¹¥²¥§¡ª¡ª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ËÏÃÂêÊ¨Æ
¡¡¿Íµ¤¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÄÌÏ©¤Ç¡Ö°ÛÊÑ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é°ú¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¶²ÉÝ¤Ç¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¼ç¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÁÏºîÊª¤ä°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÊÛÅö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëOpsapor¤µ¤ó(@OP3)¡£À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¼¡ÃË¤«¤é±óÂ¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤¬¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¡£¤³¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¡¢Opsapor¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂ¤·ÁÊª¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿àÀ¨ÏÓá¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ê¤Î¤ÇÊÛÅöÈ¢¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´°Á´¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢´ÇÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¤´°ÆÆâ Guide¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¡Ö°ÛÊÑ¡×Ãµ¤·¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏSNS¤â¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤³¤ì¥¹¥²¥§¡ª¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤ß¤ó¤ÊÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£¾Ç¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª¡ÖÊÛÅöÈ¢¤«¤éºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤ªÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ªÊÛÅöÈ¢¤«¤éºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ëOpsapor¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÊÛÅö¤ÎÃæ¿È¤¬Á´Á³Éâ¤«¤ó¤ÇÍè¤Ê¤¯¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤(ÊÛÅöÈ¢)¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¾Ç¤ê¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤¿ºÇ¹â¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±óÂ¤âÃÏ²¼Å´¤Ç¤Î°ÜÆ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¹¥¤¤ÎÍ§Ã£¤È¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀ®¸ù¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢£¡Ö¥¥ã¥éÊÛ¤ÎÇû¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î°¦¾ð
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¡¢¤ªÆù¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Ãº¿å²½Êª¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ¤¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ª¤Ê¤¸¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÃÍÂÇ¤ÁÉÊ¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥éÊÛ(¥¤¥Ù¥ó¥È)¤Î»þ¤Ï¤½¤ÎÇû¤ê¤ò²òÊü½ÐÍè¤ëÆü¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¤Êª¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¶¡¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢£10Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¡ª¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÄ¹ÃË¤ÎÍÄÃÕ±à¡×
¡¡Opsapor¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤ÎÂ¤·ÁÊª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤À©ºîÊª¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÀ©ºîÊª¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÍÄÃÕ±à¤«¤é¤Ç¡¢Í§Ã£¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥¥ã¥éÊÛ¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î°áÁõ¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼¡ÃË¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡Á¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Ï²¿¤ä¤«¤ó¤äºî¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¿Æ¿´¤¬¡¢¤³¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤È¾ðÇ®¤òÃí¤®Â³¤±¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À´¶Éþ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËOpsapor¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊÛÅö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÏºîÊª¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§Opsapor¤µ¤ó(@OP3)
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£