「勝たないといけないゲームでした」新潟は再び勝ち切れず。30歳MFが現状を悔やむ「僕含めてまだまだ不甲斐ない」
J１最下位のアルビレックス新潟は10月４日、第33節でファジアーノ岡山と対戦。１−１のドローに終わり、14試合勝利なしとなった。
先制される展開のなか、67分に同点ゴールを挙げたMF白井永地は、試合後のフラッシュインタビューでこう心境を語った。
「勝たないといけないゲームでした。この苦しい状況でもこれだけサポーターが来ているなかで勝てなくて、その悔しさが残る試合になりました。
難しい状況には変わりはないですけど、このエンブレをつけて戦っているので、どんな状況でもしっかり勝たないといけないし、戦う姿を見せないといけない。サポーターに必ず勝つという試合を見せるために戦ったんですけど、本当に勝点１に終わってしまったのが残念です」
最後まで足を止めなかった。それでも追加点は遠く、またしても勝ち切れず。
「僕含めてまだまだ不甲斐ない」と肩を落とした30歳のボランチは、「これだけ熱いサポートがあるなかで勝てていないのは僕自身、責任を感じています。しかし、次の試合は来るので、このエンブレムに誇りをもってチームのために戦いたい」とJ１残留に向けて諦めない強い意志を示した。
