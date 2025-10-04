競馬の世界最高峰レースの1つ、「凱旋門賞」が5日、フランスで行われます。悲願の初制覇に向け、ことしは日本から3頭が出走予定ですが、その挑戦を現地・フランスで支える日本人調教師を取材しました。

◇

世界有数の競走馬が集う「凱旋門賞」。ことし出走予定の日本馬3頭すべてがフランスでの拠点としているのが、日本人の小林智さんが開業した「小林厩舎」です。

小林さんは、28歳の時にフランスへ渡り、ヨーロッパの調教師のもとで経験を積みました。その後、日本人で初めてフランスの調教師試験に合格し、自らの厩舎を構えています。今では毎年、凱旋門賞に挑戦する日本の馬たちが身を寄せる場所となっています。

ことしは滞在する3頭すべてがフランスでの前哨戦で勝利を収めていて、小林さんは「期待が高まっている」と話します。

小林智調教師

「今年は初めてのケースじゃないですか？ 3頭来て、3頭がフランスで重賞勝ったなんて」「もう楽しみでしょうがないですね」

凱旋門賞での日本馬の過去最高は、2着。日本競馬界の悲願のために、小林さんはフランスの地で、支えます。

小林智調教師

「日本人の夢ですからね、凱旋門賞制覇は。それがうちの厩舎に滞在してくれた馬が勝ったら、なおうれしいです」

決戦は5日、パリのロンシャン競馬場で行われます。