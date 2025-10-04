◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-0 日本ハム(4日、ZOZOマリン)

日本ハムはシーズン最終戦となる敵地・ロッテ戦で、完封負けを喫しました。

この日の先発は、中5日で先発マウンドを迎えた伊藤大海投手。ここまで14勝とリーグトップの勝利数をあげているものの、9月9日のソフトバンク戦以降は勝ち星が遠のいています。中4日、中5日と短い間隔で登板を重ねている伊藤投手ですが、なかなか勝利数を伸ばすことができず。パ・リーグは残すは1試合のみとなり、最多勝のタイトルは確実となっていますが、1勝差で2位につけるソフトバンク・有原航平投手が明日先発予定。単独でのタイトル獲得に向けても勝利を手にしたい一戦となりました。

そんな伊藤投手は初回を三者凡退。2回にもヒットを浴びるも併殺打で打者3人で抑える好投を見せます。そのまま無失点のイニングを重ねていましたが、4回。先頭の藤原恭大選手に2塁打を浴びると、ゴロの間の進塁を許し、ソト選手の犠牲フライで先制点を献上しました。

伊藤投手を援護したい日本ハム打線でしたが、対するロッテの先発・種市篤暉投手の前に5回を1安打のみに抑えられます。試合前から5回での降板が決まっていたという種市投手に続いて、ロッテは継投。このリリーフ陣たちの前に1アウト満塁など好機を迎えた日本ハム打線でしたが、決定打を放つことができませんでした。

そんな中、7回まで1失点のみに抑えていた伊藤投手が8回に失点。郄部瑛斗選手のタイムリー3塁打を浴びると、続くソト選手の打席でも暴投が絡み、この回2失点としました。

9回は横山陸人投手の前に得点ならず。完封負けを喫しました。