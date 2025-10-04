◆ファーム日本選手権 巨人３―１６中日（４日・サンマリン宮崎）

ファーム日本選手権が４日、宮崎市のサンマリン宮崎で行われ、イースタン・リーグ覇者の巨人はウエスタン・リーグ覇者の中日に敗れた。１６年以来９度目のファーム日本一はならなかった。

先発を託されたのは育成２年目・園田。初回は無失点の立ち上がりを見せたが２回に中日打線に捕まった。先頭の川越を遊撃・石塚の悪送球で出塁させると、続く森駿の右前安打で無死一、二塁。その後１死二、三塁となり、宇佐見に先制の左前適時打を許した。続く村松には右越えの適時二塁打を浴びて２点目を失い、１死二、三塁から尾田の二ゴロの間に３点目を失った。

園田は３回３失点（自責１）で降板し、４回からは又木が登板。４回は再び失策が絡んで無死二、三塁のピンチを招き、１死後に尾田の中犠飛で４点目を失った。６回には１死から３四死球で満塁のピンチを招き、尾田に中前適時打を許したところで桑田２軍監督は投手交代を決断。３番手の宮原は１死満塁から土田に右前適時打、２死後にチェイビスに右中間へ走者一掃の３点二塁打を浴び、この回一挙５点を失った。その後も中日打線の勢いを止められず、７回には４番手・森田が無死一塁から駿太に右越え２ランを被弾。９回には６番手の今村が５点を失った。

打線では３日時点で１軍に出場選手登録されていたメンバーのうち、山瀬慎之助捕手、ドラフト１位・石塚裕惺内野手、同２位の浦田俊輔内野手、佐々木俊輔外野手がスタメンに入った。しかし、相手先発の仲地の前に６回途中までわずか３安打に封じられて無得点。７回は１死一、二塁から石塚が三ゴロ併殺に倒れるなど、好機を生かせなかった。

巨人は今季、就任２年目の桑田真澄２軍監督の下、８０勝４４敗２分けの貯金３６とイースタン首位を独走し、２年ぶり２９度目となる頂点に立った。ファーム日本一に向けては、桑田２軍監督が前日３日に「特別な野球をするつもりはありません。今年やってきた野球を、しっかりとグラウンドで表現できたらいい」と語っていたが届かなかった。